Serena Autieri piange in diretta tv/ Emozioni e lacrime alla dedica finale: “Grazie”

Si è chiusa oggi la prima stagione di Dedicato, il programma di Rai Uno condotto da Serena Autieri e Gigi Marzullo, e che ha accompagnato l’estate dei telespettatori della tv pubblica. Da lunedì inizierà il palinsesto autunnale, e dalle ore 10:00 tornerà quindi Eleonora Daniele con il suo collaudato ‘Storie Italiane’. La Autieri, in occasione dell’ultima puntata del suo programma, ha voluto fare una sentita dedica finale, non riuscendo a trattenere le lacrime: “Ci sono tanti modi per fare rumore – – ha spiegato la poliedrica artista – chi fa rumore occupando lo schermo e io questa fine voglio dedicarla a voi, a voi tutti”.

Nek: “La mano? Non è ancora al 100%”/ “Adoro la campagna, che emozione i live”

Quindi ha proseguito: “Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, a te che hai perso qualcuno e che dopo le condoglianze e le lacrime sei rimasto da solo ogni giorno, a te che hai 15 anni e che pensi di essere brutta e invece sei semplicemente meravigliosa, a te che ne hai 50 e pensi che non troverai più lavoro, a te che hai paura di andare a letto perchè i pensieri parlano troppo nella testa, a te che fai la mamma e lavori, e pensi che da sola non ce la fai da quando lui se ne è andato, a te, proprio a te, voglio dirti che non sei solo che sei amato più di quanto immagini, al punto che tutto ciò che esiste è dedicato, è dedicato a te”.

Luca Manfredi, figlio Nino/ “Mamma Erminia Ferrari il vero collante della famiglia”

SERENA AUTIERI PIANGE IN DIRETTA TV, MARZULLO LE REGALA DEI FIORI

In ‘soccorso’ di Serena Autieri è giunta quindi la sua spalla, il buon Gigi Marzullo, con tanto di mazzo di fiori: “Nella mia vita ho regalato mazzi di fiori – ha spiegato il volto storico di casa Rai – io ti regalo questo mazzo e c’è una dedica firmata la tua redazione”. Marzullo ha quindi letto la dedica: “Per un’amica speciale che ci ha accompagnato tutta l’estate, che ci ha fatto cantare ogni giorno, che si è spesso commossa e che ci ha fatto commuovere col suo eccezionale talento, grazie per questa straordinaria avventura”.

Veronica Maya/ “Con mio marito Marco Moraci sposati 3 volte, ecco perchè”

Il conduttore ha aggiunto e concluso: “Questo è come un inizio di una storia d’amore, la storia è appena cominciata, mai interrompere una storia d’amore quando non è finita. Tu sei appena entrata in Rai, questa che hai fatto vedere è la vera Rai”. E lo show si è concluso così, fra lacrime, saluti e tanta, tanta emozione…



© RIPRODUZIONE RISERVATA