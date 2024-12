Un alone di mistero circonda il fidanzato di Serena De Ferrari, l’attrice ospite questo pomeriggio, sabato 21 dicembre, a Verissimo. La 26enne è diventata nota al grande pubblico per aver interpretato la ribelle Viola nella serie furore tra i giovani, “Mare Fuori“. Nonostante la grande popolarità raggiunta grazie al successo della fiction di Rai 2, Serena ha continuato a mantenere molto riservata la sua vita privata. Tuttavia, quando, pochi mesi fa, ha annunciato la sua gravidanza, la curiosità su chi sia il padre del suo bebè è aumentata notevolmente.

Lo scorso ottobre, Serena De Ferrari ha annunciato la sua gravidanza con un tenero post sul suo profilo Instagram. Per rivelare a tutti questa gioiosa notizia, la giovane attrice ha deciso di condividere un carosello di immagini che la ritraggono con un sorriso smagliante, mentre tiene tra le mani un’ecografia. Nessuna menzione, però, al papà del suo futuro figlio o figlia. Tuttavia, alcuni hanno notato un curioso tag nelle foto, che porta al profilo di un ragazzo che lavora come produttore musicale. Andando ad indagare sull’account di quest’ultimo, poi, spuntano alcune foto in compagnia della De Ferrari. Una serie di indizi che hanno portato a pensare che potrebbe essere proprio lui il compagno dell’attrice di Mare Fuori.

Nei mesi successivi all’annuncio della sua gravidanza, Serena De Ferrari ha continuato a pubblicare post in solitaria. Per questo, nonostante gli indizi social scovati dai fan, la vera identità del compagno dell’attrice resta ancora un enigma irrisolto. Oggi, sabato 21 dicembre, Serena sarà ospite di Verissimo, un programma dove parlare di sentimenti è praticamente d’obbligo. Di conseguenza, è probabile che Silvia Toffanin cercherà di approfondire gli aspetti più personali della sua ospite, magari tentando anche di svelare il mistero che avvolge il suo fidanzato.

Proprio come il nome del suo compagno, Serena ha tenuto segreti anche molti dettagli della sua gravidanza. Ad oggi, rimangono sconosciuti sia il sesso che la possibile data di nascita del suo futuro bambino o bambina. Quando ha annunciato la sua gravidanza, Serena ha condiviso una poesia che faceva riferimento alla primavera. Questo dettaglio ha spinto alcuni fan a ipotizzare che la nascita del bebè potrebbe avvenire proprio nella prossima primavera. Resta da vedere se Silvia Toffanin riuscirà a ottenere qualche conferma in più durante l’intervista a Serena De Ferrari a Verissimo.