Serena Enardu e Miriana Trevisan, ex Pago/ Due amori da Grande Fratello Vip

Chi sono Serena Enardu e Miriana Trevisan le ex compagne di Pago?

Serena Enardu e Miriana Trevisan sono le ex compagne di Pago, il cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La storia d’amore con Serena Enardu è conosciuta da buona parte del pubblico di Canale 5: la coppia prima ha partecipato a Temptation Island e poi si è “rinchiusa” nella casa del GF VIP. Una relazione diventata un vero e proprio reality show con tira e molla dati in pasto ai telespettatori per un pò di notorietà e qualche sponsorizzazione sui social. Da tempo però Serena e Pago si sono detti addio con la ex tronista di Uomini e Donne che proprio sui social ha chiarito i motivi della fine della loro relazione. “È stata la storia più importante della mia vita” – ha detto la Enardu precisando – “vivo la rottura con serenità. Ci abbiamo provato e riprovato ma quando le cose non funzionano bisogna dire basta. Poi si rischia di diventare degli scassaminchia”.

Miriana Trevisan eliminata dal Grande Fratello Vip?/ Clarissa si schiera con lei...

Consapevole di aver forse tirato un pò troppo la corda in tv con la storia con Pago, la Enardu ha anche aggiunto: “le persone non si cambiano. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo provato in tutti i modi ma niente. A un certo punto bisogna rassegnarsi, l’accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi…”. Non solo, la ex tronista ha anche chiarito di essere felicemente single: “vi voglio ufficializzare che da un bel po’ ormai sono single. Non voglio citare persone e non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso”, ha raccontato Serena non senza una vena polemica che lascia un po’ di mistero su quanto realmente accaduto tra i due”.

Pago, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Lo "scontro" con Miriana Trevisan e il GF VIP

Pago e Miriana Trevisan: il matrimonio e un figlio

Prima di Serena Enardu e del tam tam mediatico e televisivo, Pago ha vissuto un’altra importante storia d’amore. La ex è Miriana Trevisan, conduttrice ed oggi concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Un amore importante che ha spinto i due a sposarsi e a suggellare il loro amore con un figlio. Nonostante l’amore e la nascita del figlio Nicola però le cose tra i due non sono andate. Il motivo? A rivelarlo è stata proprio la ex ragazza di Non è la Rai che sulla fine del matrimonio con Pago ha detto: “siamo molto diversi, io il giorno e lui la notte. Il nostro matrimonio è finito per le differenze caratteriali. Ma sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un padre meraviglioso. Per lui provo stima e affetto, nessun rancore”.

Serena Enardu attacca Miriana Trevisan/ "Al GF Vip perchè ti sei fatta i caz*i miei"

Nessun rancore da parte dell’ex marito che ha solo parole di grande affetto ed amore per la ex moglie a cui ha dedicato anche il brano “Parlo di te”. Non si può dire lo stesso, invece, di Serena Enardu che ha letteralmente attaccato sui social la Trevisan dicendo “togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi- ha spiegato su Instagram – Ragazzi sappiate che certe persone dentro la casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate, se non ne fossero entrare prima altre. La dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago lui è entrato nel reality per una dinamica di coppia e Alex Belli idem. Miriana perché sei entrata dentro la casa del Grande Fratello? Perché ti sei fatta i cazz* miei!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA