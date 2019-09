Serena Enardu e Pago/ Per quale uomo piange lei? La verità… (Temptation Island Vip)

Cosa accadrà alla coppia formata da Serena Enardu e Pago? Questa sera, le nuove anticipazioni di Temptation Island Vip sembrano non promettere nulla di buono. In uno dei video riguardanti le ultime anticipazioni, si vede chiaramente l’ex protagonista di Uomini e Donne piangere con disperazione sdraiata a letto. Nel frattempo, abbiamo trovato al suo fianco anche Anna Pettinelli, cercando in qualche modo di consolarla. Le lacrime saranno rivolte al compagno? È possibile che Serena stia piangendo per una recente delusione avvenuta nel villaggio, specie dopo il suo avvicinamento al single Alessandro. In tanti infatti, pensato che il cantautore possa essersi “vendicato” scegliendo di avvicinarsi ad una single nel suo villaggio. Questa nuova presa di posizione quindi, potrebbe avere suscitato la fortissima reazione della compagna, tanto da avere un moto di “dolore” e scoppiare letteralmente in un pianto disperato.

Temptation Island Vip: Serena Enardu e Pago, come finirà per la coppia?

In molti pensano che tra Serena Enardu e Pago difficilmente potrà esserci il lieto fine. Ed infatti la coppia ha fatto il suo ingresso a Temptation Island Vip già piena di mancanze, specie da parte del cantante (a detta della sua fidanzata). La Enardu poi, dopo essere entrata nel villaggio dei single, si è immediatamente affezionata al single Alessandro Graziani, entrando in crisi e spiazzando un po’ tutti, in primis il suo fidanzato. Le lacrime di Serena quindi, potrebbero essere riferite proprio alla sua attuale situazione di crisi e insofferenza. Questa sera dalle 21.20 circa, avremo modo di vedere le novità sulla coppia. Nel frattempo, la sorella di Serena, Elga Enardu, si è espressa a tal proposito sperando che la coppia possa “scoppiare” per evitare di soffrire ancora. “Mia sorella ha la libertà di verificare la solidità della sua relazione, ed è in nome di questa libertà […] che scendo in campo ora, difendendo nella sede idonea la dignità e reputazione di Serena, vittima di un’aggressione senza ragioni davanti alla quale non posso restare indifferente”, ha raccontato Elga quando ha svelato di avere preso in considerazione di agire per via legali per via dell’odio web contro la sorella.

