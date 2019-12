Serena Enardu/ “Ho sofferto tanto per Pago: per mio figlio Tommaso è come un papà…”

Serena Enardu, ex Tronista di “Uomini e Donne” e già compagna di Pago, sarà indirettamente protagonista questo pomeriggio del salotto televisivo di Silvia Toffanin dove il 48enne cantante sardo sarà ospite: e a far discutere, come si è visto dal video di preview dell’intervista realizzata a “Verissimo” e diffuso nelle ultime ore, pare che la 43enne influencer e personaggio televisivo sia ancora nei pensieri dell’artista nonostante la loro traumatica separazione a seguito della chiacchierata partecipazione in coppia all’ultima edizione di “Temptation Island VIP”, esperienza che ha rappresentato la pietra tombale dei due, entrambi originari di Quartu Sant’Elena. “La amo ancora e non mi vergogno a dirlo” ha rivelato Pago alla Toffanin, anche se pare che la sua vecchia fiamma, pur essendo molto toccata da quell’addio, non provi più gli stessi sentimenti e persino un incontro chiarificatore successivo tra di loro non è andato molto bene. Insomma, nonostante le parole al miele espresse nelle ultime ore dall’uomo, pare che le loro strade, a meno di clamorosi colpi di scena, non siano più destinate a incontrarsi.

SERENA ENARDU, “HO SOFFERTO TANTO PER PAGO MA ORA STO MEGLIO”

Infatti, di recente, Serena Enardu si è raccontata al magazine “Chi” e nella lunga intervista concessa ha parlato di come sta vivendo questa nuova fase senza Pago e del dolore provato nell’ultimo periodo con tanto di lacrime che le hanno rigato il viso: “Adesso sto meglio, ma ho sofferto e soffro tanto” ha spiegato la influencer che in questo usa le stesse parole del suo ex compagno, ammettendo che per lei è un periodo complicato in cui la priorità è quella di cercare di ricomporre i pezzi del puzzle della sua vita. “Dopo sei anni di storia d’amore forse doveva finire: si è spento proprio l’amore e il mio equilibrio si era disintegrato” ha aggiunto la 43enne sarda, pur ammettendo che l’uomo ancora le manca ma che, prendendola con filosofia, ritiene giusto che le loro traiettorie di vita si siano divise. E a proposito di quell’incontro con Pago di cui si era chiacchierato dopo la separazione, il racconto della Enardu è straziante: “Abbiamo pianto insieme e provato a parlare, ma niente… lui ha alzato un muro per difendersi” ha rivelato la diretta interessata, aggiungendo che col tempo hanno finito per allontanarsi anche se Pago pare avere un ottimo rapporto con suo figlio Tommaso, tanto da considerarlo come una sorta di papà.

SERENA ENARDU, LE FRECCIATINE DELL’EX TRONISTA AD ANNA PETTINELLI

Ad ogni modo, al di là della fine della sua relazione con Pago, nelle ultime ore si parla molto di Serena Enardu per via di una ‘frecciatina’ che l’imprenditrice sarda ha lanciato nei confronti di Anna Pettinelli. Quest’ultima, in passato già protagonista di alcuni attacchi alla influencer, di recente l’ha definita alla stregua di una novella Alice nel Paese delle Meraviglie. E la reazione della Enardu non si è fatta attendere: “Inviterei Anna a non parlare di me: e ammesso che voglia proprio parlarne, sarebbe meglio che pensasse al suo di paese” ha replicato a muso duro Serena, alludendo al fatto che nel “paese” della Pettinelli qualcuno potrebbe anche scoprire diverse meraviglie sul suo conto. Un’allusione un po’ criptica ma che serve alla Enardu per fare un parallelismo con i propri atteggiamenti dato che lei, a differenza di Anna, si sarebbe sempre mostrata “in tutta me stessa, giusta o sbagliata, dinanzi alle telecamere, mentre lei invece non è mai stata se stessa”. Colpita e affondata?



