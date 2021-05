Serena Grandi/ “Tinto Brass mi ha dato molto e gli sono grata”

Serena Grandi ospite di Verissimo su Canale 5 si racconta a cuore aperto: dal successo nel lavoro alla vita privata. Una carriera ricca di successi quella dell’attrice che è stata lanciata da Tinto Brass nel film “Miranda”. Intervistata da mondospettacolo.com l’attrice ha sottolineato quanto quel ruolo le abbia cambiato la vita: “probabilmente un momento di grande e inconsapevolezza, ero bellissima e non me ne rendevo conto, vedevo le cose da un’ottica sicuramente più adeguata alla mia età e spensieratezza, forse un po’ lontana dalla realtà oggettiva di grande successo e sensualità. Miranda mi ha dato molto, Tinto mi ha dato molto e gli sono grata per essere stata all’altezza di supportare la bellezza è la sensualità di un’opera di tale sensualità”. Non solo, dopo il boom la Grandi è diventata una delle attrici più richieste del cinema italiano lavorando con grandissimi registi e maestri.

Serena Grandi: “ho avuto dei problemi di stalking, ho denunciato”

Serena Grandi dopo il successo di “Miranda” di Tinto Brass si è fatta conoscere ed apprezzare come attrice lavorando con grandissimi registi e maestri. “Io sono sempre stata dell’idea che per interpretare un ruolo, per essere diretta da un regista, oltre a sposare la causa è giusto trovare quel clima familiare che ti permette di esprimere la tua emotività in maniera completa e tirare fuori la realtà dei sentimenti per emozionare il pubblico. Ho recitato in due film con Pupi Avati, e li ho trovato quel clima e quella empatia necessaria a tirare fuori quei lati emotivi necessari per recitare un ruolo.

Ci tengo a precisare che una gr, dove amore, stima e rispetto erano alla base di tutto” – ha sottolineato l’attrice che però ha dovuto anche fare delle rinunce durante il suo percorso artistico. Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha rivelato: “ho rinunciato a tanti film anche all’estero. Gli uomini poi diventano volgari, chissà cosa pensavano che io fossi, solo perché ho fatto due film erotici”. Non solo, l’attrice ha confessato: “ho avuto dei problemi di stalking, ho denunciato ed è come se non lo avessi fatto. Infatti mi sono chiusa in casa per parecchi mesi”.

