Sergio e Jessica, Matrimonio a prima vista/ La luna di miele li separerà?

Sergio e Jessica sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista 2021. Dopo il “si”, la coppia si prepara alla luna di miele nel programma – esperimento sociale tanto seguito dal pubblico. Durante la prima puntata della nuova stagione i tre esperti del programma il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Lofreddi e il life coach Andrea Favaretto hanno unito i due single che si sono ritrovati da perfetti sconosciuti sull’altare. Una unione che gli esperti hanno “combinato” basandosi sulle passioni, ma anche affinità tra i due che però hanno incontrato tanta diffidenza in questa loro scelta da parte delle rispettive famiglie.

In particolare il papà di Jessica è rimasto stupito da una decisione così improvvisa della figlia che durante la puntata si è commossa. Diciamoci la verità la reazione del papà della ‘sposa’ è stata legittima visto che si è ritrovato, da un giorno all’altro, a ritrovarsi la figlia vestita di bianco sull’altare pronta a sposare un uomo che non aveva mai visto prima. Una preoccupazione legittima che ha mandato in tilt Jessica.

Sergio e Jessica a Matrimonio a Prima Vista: un uragano nelle loro vite

Per fortuna Jessica ha potuto contare poco prima del Matrimonio a prima vista con Sergio del supporto della sua migliore amiche che l’ha fatta ragionare sulla cosa. Anche per Sergio la scelta di sposarsi a Matrimonio a prima vista ha scombussolato tutti: dalla famiglia agli amici letteralmente sconvolti da questa inaspettata decisione del ragazzo. Un vero e proprio tsunami nella vita della ragazzo che è indipendente da quando aveva circa vent’anni. Sta di fatto che per l’imprenditrice milanese e lo sviluppatore di franchising sempre di Milano è l’inizio di una nuova vita.

Ora dopo il matrimonio Sergio e Jessica si preparano a vivere la luna di miele insieme: cosa succederà? Resisteranno oppure durante la luna di miele i due scopriranno di non essere fatti l’uno per l’altra?



