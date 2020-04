Sergio Fantoni è morto/ La voce di Marlon Brando si è spenta a 89 anni

Pubblicità

Lutto nel mondo del cinema italiano che dice addio a Sergio Fantoni, attore e doppiatore che si è spento a 89 anni. Nel corso della sua lunghissima carriera ha lavorato con importanti registi come Luchino Visconti. Sua la voce di Marlon Brando in Apocalypse Now. Come attore ha recitato in importanti produzioni come Anna Karenina, La Piovra e numerosi film come Senso, spettacoli teatrali e apparizioni televisive. Il mondo del cinema e del doppiaggio italiano perde così un grande protagonista la cui ultima apparizione risale ad un episodio de Il commissario Montalbano precisamente nella puntata dal titolo “La voce del violino” diretto da Alberto Sironi, scomparso ad agosto dello scorso anno. Quella di Fantoni è stata una carriera ricca di successi e riconoscimenti anche a teatro.

SERGIO FANTONI, UNA VITA DEDICATA ALLA RECITAZIONE

Nato a Roma il 7 agosto 1930 in una famiglia di artisti, Sergio Fantoni, inizialmente, pensò di prendere una strada diversa. La sua idea era quella di diventare ingegnere o architetto, ma la passione per la recitazione cambiò i suoi progetti. Cominciò così a frequentare le compagnie teatrale sperimentali fino a creare una compagnia indipendente con Luca Ronconi e alla moglie Valentina Fortunato, Da quel momento, Sergio Fantoni non ha più rinunciato alla recitazione dividendosi tra cinema, teatro e doppiaggio. Al cinema ha lavorato con Luchino Visconti (Senso), Francesco Maselli (I delfini, accanto a Claudia Cardinale), Giuliano Montaldo (Tiro al piccione e poi Sacco e Vanzetti) fino a sbarcare a Hollywood. Importante, inoltre, l’attività di doppiatore prestando la voce a Marlon Brando (in Apocalypse Now), a Henry Fonda (in Meteor), a Rock Hudson (ne Il gigante) e a Ben Kingsley (in Gandhi).



