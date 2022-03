Sergio Friscia/ Da Squadra Antimafia a Striscia la notizia: carriera di soddisfazioni

Nonostante il successo sia arrivato soprattutto per la sua vena comica, Sergio Friscia è riuscito a smentire uno dei luoghi comuni che spesso coinvolge chi fa il suo mestiere, ovvero pensare che sia in grado esclusivamente di fare ridere. Tra le sue interpretazioni più riuscite, infatti, c’è quella di Nardo, il fratello mafioso di Rosy Abate in “Squadra Antimafia“.

Liliana Bula Ferrer, la moglie di Marco Marzocca/ Tutto è nato grazie al web

Al cinema è riuscito poi a spaziare tra ruoli comici e altri più seri in pellicole quali “Quest’estate felice”, diretto da Beppe Cino dove era il professor Saro Li Causi e “Il professor Cenerentolo” con Leonardo Pieraccioni. Questo non lo ha però mai portato a trascurare il piccolo schermo, dove è da poco diventato uno dei conduttori di “Striscia la notizia“, dopo essere approdato nel Tg satirico in veste di imitatore di Beppe Grillo.

Mila Suarez, La Pupa e il Secchione Show/ È già polemica con Guenda e Soleil

Sergio Friscia e il successo che non lo ha cambiato: mistero sulla sua vita privata

Ma c’è una donna speciale che può condividere al suo fianco i suoi successi? Dare una risposta certa a questa domanda è piuttosto difficile soprattutto per la sua volontà di tenere la sua vita privata lontano dalle attenzioni dei curiosi. L’artista siciliano, infatti, preferisce che si parli di lui soprattutto per le sue esperienze professionali piuttosto che per la sua vita sentimentale.

L’attore è presente sui social, ma utilizza il suo profilo instagram soprattutto per tenere un contatto diretto con i suoi fan e aggiornarli sulle sue ultime novità lavorative. Nessun accenno quindi alla presenza di una donna nel suo cuore.

Francesco Chiofalo, La Pupa e il Secchione Show/ Il tumore torna a far paura?













© RIPRODUZIONE RISERVATA