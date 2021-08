Sergio Muniz e l’apprezzamento di Amanda Lear/ “Invecchiato bene! generalmente dopo 30anni i maschi…”

Sergio Muniz è uno dei protagonisti dell’omaggio ad Amanda Lear nella puntata di Canzone segreta in replica questa sera su Rai1. Insieme a Francesco Monte e Mario Ermito, infatti, Muniz canterà ad Amanda Cocktail d’amore, brano inciso da Stefania Rotolo nel 1979 e reinterpretato da Amanda Lear nei primi anni Duemila. Prima che i tre entrassero in scena, Amanda Lear ha dichiarato ironicamente: “In queste occasioni spuntano persone che avevi deciso di non vedere più nella vita, come i tuoi ex”.

A scanso di equivoci, nessuno di loro ha mai intrattenuto con Amanda un rapporto che andasse al di là della semplice amicizia. Dunque, per la showgirl, non c’è stata nessuna sorpresa (almeno non in questo senso). Ciò che lega Sergio ad Amanda, in particolare, è un senso di stima e affetto reciproci giustificati in parte anche dal loro percorso artistico condiviso. Amanda è legatissima alla Spagna, di dove Sergio è originario, ma in compenso – proprio come Muniz – ha avuto molto più successo in Italia.

La battuta di Amanda Lear a Sergio Muniz e agli altri

Ospite a Canzone segreta, Amanda Lear si è mostrata particolarmente emozionata. La showgirl mancava dall’Italia da più di un anno, e l’invito di Serena Rossi ha rappresentato il giusto pretesto per tornarci. Ha contribuito a emozionarla la presenza in studio di Francesco Monte, Mario Ermito e Sergio Muniz, che per l’occasione si sono improvvisati cantanti (nessuno di loro lo è ufficialmente, anche se tutti e tre hanno preso parte a Tale e Quale Show, dove la voce è fondamentale).

Muniz, in particolare, ha dato ulteriore prova di saperci fare. La sorpresa è stata molto apprezzata dalla Lear, che però – a differenza di altri ospiti – non si è commossa fino alle lacrime. Al contrario, i tre ragazzi sono stati accolti con grande ironia: “Invecchiano bene!”, ha fatto notare Amanda. “I maschi di solito sono di una bellezza travolgente fino a trent’anni, poi…”.

Sergio Muniz è nato a Bilbao, in Spagna, nel 1975. Ha iniziato a lavorare come modello all’età di 18 anni, fino a quando per lui non è arrivato il momento del debutto nel mondo del cinema e della televisione. Prima in quest’ultima, però: nel 2004, infatti, Muniz vinse la seconda edizione del reality show L’isola dei famosi, che allora andava in onda su Rai2 ed era condotto da Simona Ventura.

L’approdo in Italia era avvenuto precisamente 9 anni prima, nel 1995, per avere più opportunità di carriera nel mondo della moda. Negli anni, Sergio ha preso parte a diverse fiction e serie tv, senza tuttavia disdegnare il teatro, dove ha avuto un ruolo anche nel celebre musical Mamma mia.

