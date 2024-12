Sergio Perez è sempre più lontano dalla Red Bull, la scuderia del campione del mondo Max Verstappen che quest’anno ha lasciato il titolo costruttori a McLaren. Sono queste le indiscrezioni che serpeggiano nei paddock, così come riportate da Formulapassion.it, e che non fanno altro che confermare le voci degli ultimi mesi, decisamente contrarie allo stesso pilota messicano.

Checo Perez, del resto, viene da una stagione negativa, visto che il suo apporto è mancato non appena la monoposto non è risultata competitiva come quella degli scorsi anni. Molti in Red Bull sono quindi convinti che il mancato successo nel campionato costruttori sia dovuto proprio alle scarse performance del pilota centroamericano, tenendo conto che Max Verstappen il suo l’ha fatto. Di conseguenza è questione di giorni se non di ore, dopo di che Sergio Pereze saluterà per sempre Milton Keynes, trovandosi una nuova sistemazione.

SERGIO PEREZ ADDIO A RED BULL: LA DELUDENTE STAGIONE 2024

Dove finirà non si sa, ma è certo che il suo rendimento è molto calato nel corso della stagione 2024 a bordo della RB20, e dalla metà campionato in avanti è divenuto di fatto un fantasma. Se da una parte anche Max Verstappen ha avuto difficoltà, riuscendo però a portare casa il successo, dall’altra Checo è apparso più volte spaesato e lontano dalle prime posizioni.

Il messicano ha quindi portato in dote pochissimi punti da Miami (maggio scorso), fino alla fine della stagione, di conseguenza Helmut Marko e il team principal Christian Horner, hanno confezionato l’addio. Ma chi lo andrà a sostituire? Il prescelto sembrerebbe essere Liam Lawson, colui che avrà l’onore di affiancare il quattro volte campione del mondo Max Verstappen nel corso della prossima battagliatissima stagione.

SERGIO PEREZ ADDIO A RED BULL: LA NOTIZIA PRIMA DI NATALE 2024

Stando a Formulapassion.it c’è un interessante dettaglio che spinge ancora di più verso l’addio di Perez alla Red Bull, ed è il fatto che il colosso delle telecomunicazioni messicano, Telcel, che garantiva un importante introito al team di Milton Keynes, ha concluso il suo contratto di sponsorizzazione con la stessa scuderia, cosa ufficializzata attraverso un post di ringraziamento sui social. Sembrerebbe quindi far presagire un addio di Perez a Red Bull, tenendo conto della parentela geografica fra il pilota e appunto l’azienda di telefonia.

Non ci resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale che ripetiamo, potrebbe avvenire già nelle prossime ore, visto che sono molte le fonti che danno l’addio per certo, come ad esempio gli americani di ESPN, secondo cui il divorzio dovrebbe materializzarsi prima di Natale, quindi nel giro di una settimana, tenendo conto che oggi è il 18 dicembre. In ogni caso la prossima scelta ricadrà sul pilota 2002 neozelandese, che nella chiusura della stagione 2024 ha sostituito Daniel Ricciardo, che nel frattempo ha salutato, questa volta definitivamente, il mondo della Formula 1.