Sergio Scariolo esonerato dalla Virtus Bologna/ Clamoroso divorzio in Serie A basket (oggi 15 settembre 2023)

SERGIO SCARIOLO ESONERATO DALLA VIRTUS BOLOGNA: IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ

Sergio Scariolo esonerato dalla Virtus Bologna è una notizia che possiamo definire clamorosa, anche perché il divorzio arriva a una sola settimana dall’inizio della nuova stagione, che nel weekend del 23-24 settembre prevederà la Supercoppa Italiana, a partire dalla super semifinale con l’Olimpia Milano che però non vedrà appunto Sergio Scariolo sulla panchina della Virtus Bologna, che lo ha sollevato dall’incarico di capo allenatore oggi, venerdì 15 settembre 2023. Il clima conflittuale tra coach e società ha portato a questo clamoroso annuncio, la Virtus Bologna ritene concluso il rapporto di fiducia con coach Sergio Scariolo dopo le parole dure del tecnico durante la prima conferenza stagionale di mercoledì, proverbiale goccia che fa traboccare il vaso.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 67-55): l'Olimpia è campione d'Italia! (23 giugno 2023)

In effetti, il rapporto tra Sergio Scariolo e la Virtus Bologna sembrava già logoro da molto tempo. Il mancato rinnovo contrattuale, le parole piccate nella conferenza di fine anno, i colloqui intessuti con i Toronto Raptors e il Real Madrid durante le finali scudetto e tantissime voci di mercato che vedevano Scariolo lontano da Bologna già nei primi mesi della scorsa stagione hanno infine portato alla rottura. Nel comunicato ufficiale diramato dal club si legge: “Le dichiarazioni del tecnico minano la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente virtussino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva, con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale”.

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 85-66): si va a gara-7! (gara-6, 21 giugno 2023)

SERGIO SCARIOLO ESONERATO DALLA VIRTUS BOLOGNA: LE PAROLE DEL COACH E I POSSIBILI SOSTITUTI

Sergio Scariolo quindi è stato esonerato dalla Virtus Bologna, ma cosa ha dichiarato nella ormai famigerata conferenza stampa di un paio di giorni fa? Il coach di fatto aveva scaricato sulla società le perplessità per la costruzione di un roster che sembra meno competitivo rispetto a quello della scorsa stagione: “Non c’è dubbio che la qualità offensiva naturale sia più bassa, questa stagione sarà una scommessa per molti giocatori. Non avremo più Teodosic a gestire i possessi quando la palla scotta. L’esclusione di Iffe Lundberg dal roster è una decisione della società”. Infine la stoccata ironica e pungente: “I ragazzi giovani ci stanno dando una mano in allenamento e magari potranno darci anche qualche minutino in campionato, minutino che non è Milutinov (il grande obiettivo di mercato mancato, ndR)”.

VIDEO/ Olimpia Milano Virtus Bologna (79-72) highlights. Armani a un passo dal titolo (19 giugno 2023)

Insieme a Sergio Scariolo è stato sollevato dall’incarico anche il suo primo assistente, Andrea Diana, che ha preparato la Virtus Bologna durante le settimane di assenza del coach, impegnato nei Mondiali con la Spagna. A questo punto naturalmente si comincia già a pensare a chi potrebbe essere il sostituto sulla panchina bolognese: nomi caldi potrebbero essere Walter De Raffaele, emerso anche dopo la sconfitta nelle finali scudetto, oppure Andrea Trinchieri, leitmotiv dell’intera scorsa stagione, inoltre a loro si è aggiunto anche Luca Banchi, reduce dalla splendida esperienza ai Mondiali con la Lettonia, quinto posto finale da debuttante e senza Kristaps Porzingis e premio di miglior allenatore del torneo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA