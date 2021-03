Serse Cosmi/ “Bestemmia in Serie A? Fino a prova contraria siamo in un paese laico”

Serse Cosmi è l’ultimo protagonista del campionato di calcio di Serie A che è stato squalificato per aver detto una bestemmia, per aver proferito una espressione blasfema. Fra il primo e il secondo tempo della partita fra Crotone e Torino, il tecnico dei calabresi aveva proferito il nome di Dio invano, e di conseguenza il Giudice Sportivo gli aveva inflitto una giornata di squalifica. “Sino a prova contraria siamo in un Paese laico…”, ha commentato il tecnico perugino intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, aggiungendo “Mi sembra tutto così logico e normale quello che ho detto, ma Giordano Bruno per tanti è l’ex centravanti del Napoli…”.

Prima di Cosmi erano passati dalla mannaia del Giudice Sportivo anche Simone Inzaghi, Bryan Cristante, Manuel Lazzari e Gigi Buffon. “La questione è sottile – commenta Giancarlo Dotto sul quotidiano sportivo romano – l’ipocrisia sovrana. Io, giudice, punisco solo le bestemmie che intercetto”.

SERSE COSMI E LA BESTEMMIA IN SERIE A, DOTTO: “CASI TRATTATI IN MANIERA DIFFERENTE”

Proprio così perchè se la bestemmia non è udibile dall’arbitro o dal gruppo dei direttori di gara, ne tanto meno catturata dalle telecamere, passa nel dimenticatoio. “Ne consegue che – commenta ancora Dotto – nella lodevole missione di tutelare il nome di Dio e la sensibilità degli italiani cattolici, si finisce per celebrare il trionfo del Caso, cioè dell’Ingiustizia, ovvero della negazione di Dio. Ce lo vedete Dio che estrae a sorte inferni, paradisi e limbi?”. Ma non finisce qui perchè vi è bestemmia e bestemmia: Cristante, Lazzari e Cosmi sono stati infatti squalificati, mentre Inzaghi se l’è cavata con un’ammenda (così come Buffon), questo perchè le espressioni blasfeme dei primi tre sono state definite “individuabili e udibili senza margini di ragionevole dubbio”, mentre per il tecnico della Lazio si è dovuto indagare. “Sarebbe poi interessante – conclude ancora il giornalista del Corriere dello Sport – aprire un capitolo su quella materia complicatissima che è la ‘parola’, che in certi casi, quando non comunica ma sbotta, è paragonabile allo sfiato innocente di una valvola guasta. Un banale automatismo”.

