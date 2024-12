Sette spose per sette fratelli, regia di Stanley Donen

Martedì 24 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film musicale di genere western datato 1954 e intitolato Sette spose per sette fratelli.

Si tratta di un vero e proprio cult del cinema e vede alla regia il film maker Stanley Donen, diventato famoso per aver curato le riprese di lungometraggi quali Cantando sotto la pioggia (1952), Cenerentola a Parigi (1957) e Il boxeur e la ballerina (1978). La colonna sonora di Sette spose per sette fratelli è composta da Adolph Deutsch, vincitore di un Premio Oscar per le musiche di Oklahoma!, e da Saul Chaplin, che lavorerà anche in West Side Story (1962).

I sette fratelli sono interpretati da: Howard Keel, Russ Tamblyn, Jeff Richards, Tommy Rall, Marc Platt, Matt Mattox e Jacques d’Amboise. Al loro fianco le sette spose: Jane Powell, Julie Newmar, Nancy Kilgas, Betty Carr, Virginia Gibson, Ruta Lee e Norma Doggett.

Sette spose per sette fratelli, la trama del film su Rete 4: emancipazione femminile ante litteram

Sette spose per sette fratelli è ambientato nella metà del XIX secolo nello stato dell’Oregon, in particolare in un luogo sperduto tra le montagne dove vivono nella stessa casa i sette fratelli Pontipee. Un giorno, il fratello maggiore si rende conto che hanno bisogno di una donna in casa che li possa aiutare ed accudire, così decide di iniziare a cercare una moglie per sé con la speranza che anche i suoi fratelli seguano il suo esempio.

Il giovane si innamora perdutamente della bella Milly, la locandiera del paese, e senza pensarci troppo convolano a nozze. Arrivata nella sua nuova dimora, però, Milly scopre una situazione che non avrebbe mai immaginato, infatti non dovrà occuparsi solo del suo amato marito, ma anche dei suoi sei fratelli, dei giovani che ignorano non solo l’educazione e le buone maniere, ma anche le più semplici regole di igiene personale.

La ragazza, però, non perde la speranza e giorno dopo giorno riesce a mettere in riga i fratelli Pontipee, pensando nel frattempo ad un modo per trovare una moglie per ciascuno di loro. L’occasione sopraggiunge durante una festa nella cittadina, durante la quale i fratelli iniziano a mettersi in mostra davanti alle ragazze del paese mostrando le loro abilità come ballerini.

Quando tutto sembra andare nel migliore dei modi, la festa viene interrotta da una rissa tra i ragazzi del posto e i fratelli, che si vedono costretti a tornare a casa sconfitti.

I loro cuori, però, sono stati rubati dalle ragazze alla festa e, sapendo bene che le loro famiglie non accetteranno mai di fargliele sposare, decidono di rapirle durante la notte non sapendo che questa scelta avrà delle conseguenze che non avrebbero mai immaginato.