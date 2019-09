Sfera Ebbasta/ “X Factor? Sarebbe stato stupido rinunciare”

Sfera Ebbasta è una delle sorprese di queste prime puntate, legate alle Audizioni, di X Factor 13. Il trapper milanese ha stupito tutti nella veste di giudice e non sono mancati i siparietti divertenti, così come qualche battibecco con i colleghi. Ma nell’ultima puntata abbiamo conosciuto un altro lato del divisivo artista, che dopo l’esibizione del giovane Daniele Azzena – interprete di Your Song, canzone scelta dopo aver perso da poco il padre – ha spiegato di aver vissuto il suo stesso dolore: «Non nascondo che mi ha emozionato. Anche io ho perso mio padre, posso capirti e riesco a capire questo dolore: quella sensazione di vuoto che immagino tu provi, è anche una sensazione che, quando acquisti consapevolezza, diventa rabbia e fame». Subito dopo, con Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel, ha sottolineato: «Mi si è chiuso lo stomaco, di brutto. Mio padre è morto a 13 anni».

SFERA EBBASTA, IL SIPARIETTO CON MALIKA AYANE

Come dicevamo, non sono di certo mancati gli sketch divertenti con i colleghi giudici e nella scorsa puntata di audizioni è stato particolarmente simpatico quello con protagonista Malika Ayane. Chiacchierando del più e del meno, Malika si è detta pronta a vincere una sfida molto difficile: fare di Sfera Ebbasta un vero cantante. Nel corso di una pausa caffè, l’interprete di Senza fare sul serio e Come foglie si è rivolta così al trapper: «Un mese con me e poi canti». Risate e divertimento, con Sfera che risulta tra i più citati sui social network, commenti quasi sempre super positivi: «Finora mi sembra che il suo compito da giudice lo stia svolgendo nel migliore dei modi», «Mi sbagliavo su di lui: è sveglio, simpatico, intelligente. Ha veramente una marcia in più», «Non avrei mai pensato di dirlo ma Sfera Ebbasta come giudice mi piace molto!».

SFERA EBBASTA: “X FACTOR UNA SFIDA”

Intervistato da Rumors.it, Sfera Ebbasta ha risposto così a chi gli chiedeva che giudice si sarebbero trovati di fronte gli spettatori di X Factor: «Io ti direi che essendo me stesso, lo Sfera di sempre: con tutto ciò che è stato detto su di me, posso anche dire lo Sfera che non vi aspettate». Poi sulla scelta di accettare di fare il giudice: «Sono molto ambizioso e non mi piace fermarmi: in linea di massima quando mi si presenta davanti una nuova sfida, mi piace coglierla. Per me X Factor era una cosa nuova, che mi avrebbe messo alla prova e che mi avrebbe potuto portare del bene: ho pensato che sarebbe stato stupido rinunciare». Sfera ha poi concluso: «Tra i miei fan non penso ci siano puristi, sono riuscito ad abituarli che quello che scelgo io, devono farselo andare bene: ciò che faccio, lo faccio perché piace a me stesso».





