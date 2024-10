Un uomo chiamato Charro, diretto da Charles Marquis Warren

Martedì 1 ottobre 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, verrà trasmesso il film dal titolo Un uomo chiamato Charro. Si tratta di un western uscito sul grande schermo nel 1969, diretto da Charles Marquis Warren.

Il protagonista, nel ruolo di Jess Wade, è un insolito Elvis Presley: il Re del Rock girò molti film per quasi vent’anni e in questo sfoggia una barba incolta come non si era mai visto. Nel resto del cast ci sono Ina Balin che interpreta Tracey Winters, Victor French che dà vita al personaggio di Vince Hackett, Barbara Werle nel ruolo di Sara Ramsey, Salomon Sturges che interpreta Billy Roy Hackett, Harry Landers nel ruolo di Heff, uno degli uomini di Hackett, Tony Young nel ruolo del Tenente Rivera, James Almanzar che è lo sceriffo Dan Ramsey. Altri interpreti minori sono Lynn Kellogg, la ragazza del saloon, Marcie, Paul Brinegar che interpreta il barbiere Opie Keetch, e Charles H. Gray che da vita al personaggio di Mody.

Uomini e Donne, anticipazioni 1 ottobre 2024/ Armando fa una richiesta a Maria, Gemma scaricata dal cavaliere

La trama del film Un uomo chiamato Charro: un fuorilegge che vuole cambiare vita per amore, ma non sarà facile

In Un uomo chiamato Charro, Jess Wade, conosciuto come Charro, innamorato di Tracey, per iniziare una vita onesta con lei decide di lasciare la banda della quale ha fatto parte a lungo, quella di Vince Hackett. Il boss considera questa decisione un tradimento e cerca quindi far pagare lo sgarbo a Jess facendolo accusare del furto di un cannone del quale Charro non è colpevole.

Valeria Marini: “Mia mamma truffata, è caduta in depressione”/ “Per 2 anni in silenzio su una poltrona”

Tutte le prove orchestrate da Vince sono contro il Charro che, dopo essere tornato a vivere nel suo luogo d’origine, ottiene la fiducia dello sceriffo del paese, Ramsey e la nomina di vice sceriffo. Successivamente Charro riesce a catturare il fratello del suo accusatore, il bandito Billy Ray, e cerca di fargli confessare la verità riguardo alle accuse che sono state mosse a suo danno per il furto del cannone.