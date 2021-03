Sfilata Intimo Chic e Shock, Ciao Darwin/ Video: tra eleganza e trasgressione, attesa per Elisa Meggiolaro

Questa sera, venerdì 12 marzo, in prima serata su Canale dalle 21.45, va in onda “Ciao Darwin – A Grande richiesta”, il meglio dell’esilarante varietà condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Tra le puntate più seguite del celebre programma ricordiamo la sfida tra Chic e Shock di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate”, andata in onda per la prima volta due anni fa, il 15 marzo 2029. Nella sfida tra il mondo chic e il mondo shock i capitano sono, rispettivamente, Enzo Miccio e Lisa Fusco. Come sempre occhi puntati sulla sfilata, il Gran Defilè, come sempre descritta da Paolo Bonolis. Si inizia con chic e shock di giorno. Per gli “chic” sfila una giovane ragazza: calzoncino bianco e nero, reggiseno in evidenza collana lunga di perle che risaltano sulla pelle d’ebano della modella. Classe ed eleganza che non lasciano niente al caso. Il modello degli shock ovviamente sfila con un look molto trasgressivo: calza a rete, marsupio, stivali di pelo, corna in testa e numerosi piercing.

Sfilata Chic e Shock: intimo maschile e femminile

Continua la sfilata Chic e Shock a Ciao Darwin. Per il look di sera gli chic propongo un look da “cigno nero”, mentre gli “shock” non lasciano niente all’immaginazione. Si passa alla sfilata in intimo maschile, per finire con l’intimo femminile: come sempre il pubblico impazzisce sugli spalti, dalle tribune piovono applausi verso la passerella. Immancabile la sfilata dei due capitani. Enzo Miccio e Lisa Fusco si sfidano sulla passerella con i loro look per “una serata birbante in discoteca”. Enzo Miccio sfila puntando sulla sua innata eleganza indossano uno smoking vellutato spezzato, giacca blu e pantalone nero. Immancabile il papillon e la scarpa di velluto nero. Ogni dettaglio è curato, niente è lasciato al caso. Lisa Fusco invece sfila con un abito d’orato ricoperto di spuntoni con tanto di mantello: “un immenso lingotto d’oro spuntonato”, commenta Bonolis. La sfilata degli choc si conclude con l’immancabile spaccata di Lisca Fusco.





