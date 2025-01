Shaila Gatta di nuovo al centro delle polemiche al Grande Fratello. Non è la prima volta che l’ex velina si ritrova nell’occhio del ciclone da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia. Negli ultimi mesi è stata spesso criticata per la sua relazione con Lorenzo Spolverato, per il “due di picche” rifilato a Javier Martinez o per i suoi accesissimi scontri con Helena Prestes. Questa volta, però, Shaila è finita nella bufera sui social per un motivo decisamente insolito, legato alla nota catena di supermercati Esselunga.

Nikita attacca Shaila:"Helena non professionale? Guarda cos'hai fatto tu al Grande Fratello"/ "Non educata"

Tutto è cominciato quando Maxime Mbanda ha chiesto a Shaila con quali mezzi si spostasse per Milano. “Io mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina se il tempo è bello e non fa troppo freddo preferisco muovermi in metro. Se invece devo uscire la sera no, perché purtroppo è pericoloso”, ha risposto Shaila. Continuando a parlare della sua quotidianità nel capoluogo lombardo, il rugbista le ha poi domandato se facesse la spesa all’Esselunga. Ed è stato in quel momento che la gieffina ha pronunciato la polemica frase. “Ma no! I fessi vanno a fare la spesa a…”, ha esclamato, prima che la regia intervenisse con una censura.

Grande Fratello 2024, complotto contro Helena Prestes?/ "Rivolta in caso di mancata squalifica"

Shaila Gatta nel mirino al Grande Fratello: la frase sull’Esselunga scatena una feroce polemica

Da lì, apriti cielo! Il video della conversazione tra Maxime e Shaila ha rapidamente fatto il giro del web, innescando un acceso dibattito sui social. Molti hanno accusato l’ex velina di aver insultato milioni di italiani che fanno la spesa all’Esselunga, oltre a screditare il nome della nota catena di supermercati. Alcuni tiktoker indignati sono persino intervenuti con video di protesta, e c’è chi ha iniziato a taggare il profilo ufficiale del supermercato, chiedendo provvedimenti da parte del Grande Fratello contro la ballerina.

Bernardo Cherubini tradito da Amanda Lecciso? "È insensibile"/ "Cos'ha fatto con Maxime"

Insomma, una polemica decisamente esagerata, come se avesse realmente offeso una categoria di persone o fatto un’affermazione particolarmente grave. La realtà è che, come spesso accade nei reality, i fanatismi tendono a prendere il sopravvento, sia in senso positivo che negativo. Con la possibile squalifica di Helena Prestes in arrivo a causa del “bollitore-gate“, i suoi sostenitori sembrano determinati a mettere nei guai anche gli altri concorrenti. Va ricordato che il televoto è stato recentemente annullato, accompagnato da un comunicato ufficiale che anticipava provvedimenti seri che coinvolgeranno probabilmente Helena, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.