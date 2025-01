Provvedimenti disciplinari in arrivo al Grande Fratello 2025: cosa succederà in diretta

Mercoledì 8 gennaio 2025, su Canale 5, va in onda la nuova puntata del Grande Fratello, e sarà un appuntamento ricco di provvedimenti disciplinari. Chi ha seguito le vicende della Casa in questi primi giorni del nuovo anno sa che ci sono state alcune accese liti, durante le quali sono scattati gesti che fanno ancora discutere. Protagonista di entrambe le liti è Helena Prestes, che ha prima discusso con Ilaria Galassi, poi con Jessica Morlacchi. In entrambe le occasioni, la lite è sfociata in rissa, portando in scena atteggiamenti non tollerati nel reality.

Pare, infatti, che sia stato censurato un attacco anche fisico di Ilaria nei confronti di Helena; non è stato invece censurato il gesto della brasiliana nei confronti di Jessica, contro la quale è stato lanciato un bollitore con dell’acqua. Di fronte a questi gesti violenti la produzione del Grande Fratello ha deciso di prendere provvedimenti.

Annullato il televoto del Grande Fratello: quali saranno i provvedimenti disciplinari

È stato perciò annunciato l’annullamento del televoto proprio perché, nella puntata di mercoledì, saranno presi dei provvedimenti disciplinari. E, stando a quanto riporta TVBlog, i provvedimenti arriveranno contro le tre inquiline che abbiamo citato nell’articolo. “Questi due episodi evidentemente saranno al centro della puntata prossima ventura del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio in queste ore si stanno decidendo gli eventuali provvedimenti che verranno presi contro le tre concorrenti di questo Grande fratello.”, scrive la fonte, secondo la quale Ilaria, Helena e Jessica rischiano un televoto flash in cui sarà il pubblico a decidere se devono rimanere nella Casa oppure no. Non è però da escludere la cacciata definitiva e diretta di una o più delle tre concorrenti.