Luisa, la mamma di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024 per mettere in guardia la figlia su Lorenzo Spolverato

Luisa, la mamma di Shaila Gatta, ha fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello 2024 non tanto per la classica sorpresa quanto per avvertirla. Il rapporto nato in Casa con Lorenzo Spolverato e, soprattutto, le immagini andate in onda negli ultimi giorni, hanno fatto storcere il naso a mamma Luisa, che ha trovato la figlia notevolmente cambiata rispetto all’inizio del suo percorso.

“Siamo tutti con te, ti guardiamo sempre, tutta la famiglia, i parenti, gli amici, ti sosteniamo sempre. Però sono qui per dirti una cosa molto più importante: in questo periodo non sei la Shaila entrata qui a settembre, quella libera, esuberante.” ha esordito mamma Luisa, dicendosi preoccupata soprattutto in virtù di come la figlia ha affrontato i suoi amori passati. “Anche Cesara ti ha detto ‘Vorrei quella ragazza che è entrata il 16 settembre’. Sei andata in Spagna e sei tornata un’altra persona, un libro letto anni fa…” ha aggiunto.

Luisa, mamma di Shaila Gatta: “Lorenzo non è una brava persona”

Mamma Luisa è un fiume in piena, e cerca di convincere Shaila a pensare bene a questo suo rapporto, ritrovando la libertà a cui sta rinunciando: “Ricorda le parole che ti disse Marco Garofalo, che ti riportò sulla strada… Qui tutti giocano, tranne te. Tu devi far vedere la persona che sei. Non sei tu questa e se ti vedessi da fuori ti vergogneresti, lo giuro.” Shaila ammette di essersi un po’ annullata per amore, ma non dà la colpa a Lorenzo: “Un po’ sì, è vero. Riconosco di aver messo la bussola e per colpa mia. Sai che me la sono sempre cavata, ti devi fidare di me!” dichiara la ballerina. Mamma Luisa non è affatto convinta, tanto da dire alla figlia in un orecchio: “Lorenzo non è una brava persona”, e poi aggiungere in diretta: “È un giocatore accanito proprio!”