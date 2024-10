Shaila Gatta spera in un nuovo arrivo al Grande Fratello 2024?

Le conoscenze fatte nel primo mese di Grande Fratello 2024 non si sono rivelate sufficienti per Shaila Gatta, l’ex velina di Striscia la notizia è ancora in cerca del vero amore nella casa più spiata d’Italia. E interagendo con alcuni compagni di gioco nelle scorse ore è tornata a parlare di una sua vecchia frequentazione, Salvatore, un ragazzo che Shaila Gatta ha frequentato nei mesi scorsi che sembra però aver lasciato dei segni nella ballerina campana, rimasta ammaliata dal fisico e dai modi di fare del giovane, nella vita calciatore e imprenditore.

E proprio per questo la bella Shaila Gatta si augura di trovare nella casa del Grande Fratello qualche ragazzo napoletano, che a suo dire avrebbero una marcia in più con le donne, un suggerimento alla produzione del programma di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini, intanto Javier Martinez e Lorenzo Spolverato sembrano già finiti nel dimenticatoio.

Shaila Gatta e il faccia a faccia con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024

Intanto nelle scorse ore la bella napoletana ha avuto un contatto diretto con Lorenzo Spolverato, visto che Shaila Gatta ha voluto mettere in chiaro le cose, una volta per tutte, il modello ha puntato il dito contro l’ex velina, accusandola di aver illuso Javier e mandato in confusione lui. Shaila Gatta, uscita da una storia d’amore finita male, ha invece chiesto una sterzata alla situazione, visto che così facendo diventa complicato immaginare uno sviluppo del rapporto, anche in termini di amicizia.

A quel punto Lorenzo Spolverato e la gieffina si sono promessi delle riflessioni, nella speranza che possa nascere qualcosa di buono tra di loro che non sia però la confusione vista nelle ultime settimane, e chissà che i nuovi ingressi previsti prossimamente nella casa del Grande Fratello 2024 non possano portare a qualche lieta novità nel cuore di Shaila Gatta.