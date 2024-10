Shaila Gatta e Alessandro Zarino, perché si erano lasciati? La rivelazione

Nella casa del Grande Fratello Shaila Gatta continua a farla da protagonista, l’ex velina di Striscia la notizia è una delle concorrenti più chiacchierate di questa prima parte del reality, complice il triangolo con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, che non sembrano ancora aver capito che pesci pigliare con la bella napoletana. E nelle scorse ore è tornata in auge la questione relativa alla fine della relazione tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino, perché è finito l’amore tra i due? A riportare l’indiscrezione con la presunta verità è stata Deianira Marzano, che ha postato su Instagram una segnalazione raccolta da una fan:

“Guarda, te lo dico io perché è finita perché sono vicino a lei, la storia è finita perché Shaila ha trovato dei messaggi con un’altra donna, lo ha accusato di averla usata solo per ottenere visibilità e per aprire la palestra” si legge nel messaggio spuntato sui social.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino si ritrovano al Grande Fratello 2024?

Non è da escludere una notizia bomba riguardo al futuro del Grande Fratello 2024, Shaila Gatta e Alessandro Zarino potrebbero infatti ritrovarsi l’una al fianco dell’altro nella casa più spiata d’Italia, stando a un retroscena proveniente dal mondo del gossip, con la stessa Deianira Marzano che ha ammesso come gli autori stiano valutando l’ipotesi di lanciare il giovane ex fidanzato di Shaila Gatta nel programma.

Un’ipotesi che potrebbe essere cavalcata nelle prossime settimane, nel caso la permanenza di Shaila Gatta dovesse prolungarsi nella casa del Grande Fratello 2024. E a quel punto sarebbe curioso scoprire come reagiranno i concorrenti del reality e la stessa Shaila Gatta, in un faccia a faccia con Alessandro Zarino che avrebbe davvero del clamoroso, e anche i telespettatori sarebbero particolarmente curiosi di capire se si innescherà qualche dinamica invitante.