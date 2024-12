Quello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continua ad essere un rapporto caratterizzato da molti alti e bassi, tanti sono i dubbi manifestati da quando stanno insieme e i battibecchi che li hanno spinti a prendersi dei momenti di pausa per riflettere. Dopo vari scontri e chiarimenti sono sempre riusciti a riconciliarsi, alcune rivelazioni fatte dalla gieffina però lasciano pensare che tra loro potrebbe di nuovo finire.

Nei giorni scorsi Eva Grimaldi è tornata nella casa più spiata d’Italia e non ha espresso un pensiero positivo nei confronti di Lorenzo Spolverato, pensa infatti che stia recitando un copione. Durante una chiacchierata con l’attrice Shaila Gatta ha ammesso di essere molto confusa e si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale che hanno spiazzato tutti.

Chiacchierando con Eva Grimaldi l’ex gieffina ha detto che a volte lei e Lorenzo si mettono sotto le lenzuola per parlare. Nei giorni scorsi lui le ha detto che fa la regina e lei ha risposto che lo fa perché sa quello che vuole, cioè un uomo gentile che la tratti bene e la corteggi. Ha poi spiegato che in tutte le sue relazioni passate pagava tutto lei, i suoi ex fidanzati le hanno anche rubato i soldi, oggi quindi vuole essere trattata da regina.

Shaila Gatta ha ripensato all’ultima relazione avuta prima del Grande Fratello, quella con Sasa. A detta sua era un ragazzo perfetto per lei, la trattava come una principessa ma non è riuscita a tenerselo. Dopo aver mandato un saluto all’ex ha rivelato che non gli ha saputo dare il giusto valore.

La gieffina ha poi svelato che Lorenzo Spolverato le ha risposto in un modo brutto quando gli ha parlato di queste cose. Le ha detto che anche lui è un re e decide lui se trattarla da regina e quando farlo. Le ha poi detto che per stare con lui deve cambiare il suo ideale di uomo, in quel momento lei è andata in confusione. Shaila Gatta ha poi confessato: “Mi ha chiesto se ero innamorata di lui e ho risposto che non lo so più, perché mi ha scombussolata davvero”.