In vista della puntata di questa sera del Grande Fratello 2024, con buone probabilità l’attenzione sarà ampiamente dedicata ad una concorrente fra gli altri: Shaila Gatta. Il motivo di tale previsione è strettamente legato alle ultime dichiarazioni del suo ex fidanzato, Alessandro Rizzo; quest’ultimo – come riporta Biccy – si è espresso sulla relazione con l’ex volto di Amici nella trasmissione “Non succederà più” di Giada Di Miceli, replicando ad alcuni aneddoti raccontati proprio da Shaila Gatta.

Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024, è partito dai motivi che avrebbero sancito la rottura; dalle mancanze ai presunti tradimenti. “Nell’ultimo anno la cosa è degenerata, ha avuto molte mancanze di rispetto nei miei confronti. Il rispetto si era un pò perso. Si, mi ha tradito. Contatti con altri uomini mentre stava con me e io l’ho scoperto. Litigavamo soprattutto perchè io scoprivo delle cose che mi davano fastidio, cose non rispettose mentre stava con me”. L’ex fidanzato di Shaila Gatta ha poi aggiunto: “Il tradimento è anche flirtare con una persona mentre stai con il tuo fidanzato”.

Alessandro Rizzo e la vita dopo Shaila Gatta: “Quando stavo con lei non ero bisessuale, ora ho un compagno…”

A proposito dei presunti tradimenti di Shaila Gatta, il suo ex fidanzato Alessandro Rizzo – come riporta Biccy – avrebbe spiegato: “Sono venuto a saperlo perché l’ambiente chiaramente era quello; è successo più d’una volta. Flirtava con ragazzi, uomini un po’ più grandi… All’epoca lei aveva 21 anni e con persone anche di 20 anni più grandi di lei. Perché lo faceva? non solo, forse c’era qualche mancanza nella nostra relazione dopo 5 anni”.

Alessandro Rizzo, sempre nel programma “Non succederà più” – come riporta Biccy – ha anche raccontato come la sua vita, dopo la rottura con Shaila Gatta, abbia subito un cambiamento radicale. “Ora attualmente ho un compagno, sono gay; ci sono stati dei cambiamenti, a prescindere la storia sarebbe finita. No, non ero bisessuale mentre stavo con lei, ho fatto un cambimento. Ero innamoratissimo di lei, poi mi sono innamorato del mio attuale compagno e Shaila credo lo sappia”. L’ex fidanzato di Shaila Gatta avrebbe poi aggiunto: “Auguro a Shaula ogni bene, non avevo nessuna gelosia nei suoi confronti e non volevo tornare con lei. Secondo me non abbiamo saputo gestire la fine di un amore…”.