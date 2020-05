Shaila Gatta/ “Mi manca litigare col mio fidanzato Leonardo Blanchard” (Ciao Darwin)

Pubblicità

Bellissima, con un fisico sempre al top della forma, frutto delle lunghe giornate che trascorre in sala danza, ma anche simpatica, spiritosa ed autoironica. Tutto questo è Shaila Gatta, sempre più amata dal pubblico di canale 5. La velina di Striscia la notizia che, prima di ballare sul bancone del tg satirico più famoso della televisione italiana si è fatta notare come concorrente di Amici di Maria De Filippi e come ballerina di Ciao Darwin 7, infatti, durante la quarantena ha fatto compagnia ai suoi followers condividendo sui social alcuni video in cui ha dato vita a simpatici siparietti con il fidanzato Leonardo Blanchard. Shaila che ha trascorso tutto il periodo del lockdown a Milano, continuando a lavorare a Striscia, infatti, ha vissuto a distanza il suo rapporto di coppia. Lontana dal fidanzato, Shaila ha ammesso di sentire la mancanza del suo congiunto. A mancargli non sono stati solo i dolci momenti trascorsi insieme, ma anche le litigate.

SHAILA GATTA, IL DIVERTENTE SIPARIETTO CON IL FIDANZATO LEONARDO BLANCHARD

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard non vedono l’ora di potersi rivedere. Con la riapertura delle regioni, la velina di Striscia e il fidanzato potranno finalmente riunirsi. In attesa di quel momento, mantengono i contatti con telefonae e videotelefonate dando vita anche a divertenti siparietti come quello che hanno pubblicato su Instagram conquistando i rispettivi followes. “Non vedo il mio congiunto da due mesi. Mi manca anche litigare” – dice nel video Shaila prima di chiamare la sua dolce metà che le risponde chiamandola “tesoro“. “Di solito chiami tesoro le tue amiche. Siamo diventati amici oppure ne ai vista qualcuna in quarantena e non me l’hai detto ma io ti ho scoperto?“, chiede a Leonardo che, con molta calma, le spiega di considerarla il “suo tesoro“. Dopo una scenata di gelosia, Shaila ammette di sentirsi meglio. Un video che ha portato a casa quasi 100mila visualizzazioni con molti fans che vedono per la Gatta anche un futuro da attrice.





