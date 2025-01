Dopo l’uscita di Helena Prestes, le dinamiche al Grande Fratello sono cambiate ancora e stavolta i nuovi equilibri hanno interessato Luca Calvani e Shaila Gatta. La ballerina si era già confidata con Mariavittoria Minghetti parlando del carattere dell’inquilino, che sembra essere completamente cambiato dopo che lei lo ha nominato nella scorsa puntata. Di questa dinamica si parlerà anche nella diretta del 16 gennaio 2025 su Canale 5, dato che secondo le anticipazioni del Grande Fratello si parlerà di un confronto tra i due.

Ma cos’è successo precisamente tra Shaila Gatta e Luca Calvani? Il concorrente è stato rimproverato dalla ragazza per via del suo cambiamento repentino dopo la nomination. Sembra infatti che abbia un atteggiamento tutto nuovo, e Shaila ha deciso di dirgli in faccia quello che sente. L’ex velina, in un confronto in giardino con l’attore toscano ha esordito dicendo: “Ad oggi mi trovo a non fidarmi più di te e ti dico che fa più male a me che a te”. Poi ha continuato dicendo di stimarlo tantissimo, ma che nonostante tutto ha bisogno di dirgli quello che pensa.

“È bellissimo che tu abbia la tua filosofia di vita, penso sia il tuo punto forte” gli dice con aria accorata, precisando poi che purtroppo si è sentita spesso un “gioco” con lui e non una persona come invece dovrebbe essere. In poche parole, Shaila Gatta ha confessato di sentirsi presa in giro da Luca Calvani nonostante i pregi dell’attore, che in questo percorso le è stato accanto durante i momenti di sconforto, soprattutto con Lorenzo Spolverato. Il gieffino è stato colpito dal discorso della concorrente e ha subito reagito attaccando il suo atteggiamento quando si trova col fidanzato.

“Tu quando sei con Lorenzo cambi…io vedo una Shaila diversa“, le ha detto, definendola come una ragazza sopra le righe che non le piace. Verso la fine del confronto, Luca Calvani si è lasciato andare anche ad una confessione: “Il tuo ragazzo gioca e mi vuole fuori da qui, è palese“, ha detto riferendosi a Spolverato, tentando quasi di farle aprire gli occhi sulla persona che ha scelto per essere il suo fidanzato. Insomma, l’eterna diatriba tra lui e il modello milanese continua anche nelle confessioni tra i due. Come finirà? Shaila Gatta cambierà idea sull’attore?