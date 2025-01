Nelle ultime ore al Grande Fratello Shaila Gatta si è scagliata contro Luca Calvani dopo che quest’ultimo (a parer suo) avrebbe cambiato atteggiamento in seguito alla nomination. Secondo l’ex velina, questo nuovo comportamento sarebbe molto fastidioso, e soprattutto incoerente rispetto al passato. Così si è confidata con Mariavittoria Minghetti in giardino, sfogandosi piuttosto furiosa: “Mi dà fastidio“, ha detto: “Non mi sta piacendo il suo atteggiamento, ha avuto un cambiamento radicale che mi sta iniziando a dare fastidio“. Shaila Gatta ha continuato facendo notare alla gieffina che Luca Calvani, al centro della polemica con Jessica Morlacchi, non è mai stato fuori a giocare a pallina o in giardino con loro.

“Da quando mi ha parlato in sauna dicendomi che abbiamo chiarito sono arrabbiata“, ha continuato, e con una nota napoletana ha detto: “Non deve allisciarmi”. L’ex velina continua dicendo che Luca Calvani deve agire per come si sente davvero e non per cercare di imbonirsi la coinquilina. In effetti dopo che Shaila Gatta lo ha nominato, l’uomo è cambiato del tutto e ha cercato subito un confronto per “chiarire” il piccolo diverbio nato dopo la nomination.

Mariavittoria Minghetti risponde a Shaila Gatta sul comportamento di Luca Calvani: “Forse è meglio che prendiamo il buono…”

In risposta a Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti ha voluto dare un’altro punto di vista alla ballerina dicendole che sarebbe bello prendere il buono di Luca Calvani a prescindere dai suoi comportamenti in questo periodo. Nonostante le parole dell’inquilina, l’ex velina non riesce ad accettare questo nuovo atteggiamento da parte di Calvani e insorge: “Luca è cambiato, a me questa cosa non piace“. “Sono cambiate le carte in tavola amore, sono questioni di gioco”, continua Mariavittoria. “Io non la vedo così”, procede Shaila.

“Lui con me è sempre stato carino, da quando l’ho nominato ha voluto avvicinarsi ancora di più dicendo di chiarire“, prosegue Shaila Gatta, mentre la Minghetti spiega che con lei Luca Calvani non si è mai comportato in questo modo. La fidanzata di Tommaso Franchi continua dicendo che quando lei ha nominato lui, lui ha reagito dicendole che le restituirà il favore. Al che, Shaila Gatta resta senza parole, non capisce come mai Calvani sia così proprio con lei! “C’è della stima artistica, qui dentro ad oggi non l’ho visto così sinceramente proiettato ad un’amicizia“, continua la ballerina, sicura che fuori dal programma saranno tutti amici ma che al momento non sente una fedeltà di fondo.