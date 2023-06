Shake, anticipazioni ultima puntata 29 giugno 2023/ L’invidia “divide” Thomas e Gaia

Shake, prima stagione: dove e quando vedere la terza e ultima puntata

Questa sera, 29 giugno, andrà in onda su Rai 2 l’ultima puntata di Shake; la serie Tv ideata da Lucky Red e Rai Fiction e ispirata all’Otello di Shakespeare. La sceneggiatura è stata adattata da Gianluca Bernardini e Carolina Cavalli proiettando le dinamiche della celebre opera in un contesto giovanile, ovvero un liceo romano. La prima stagione del teen drama è disponibile per lo streaming su RaiPlay dallo scorso 14 aprile mentre dal 15 giugno, ogni giovedì, è in onda su Rai 2 con un doppio appuntamento scandito da due episodi.

Come anticipato, in seconda serata su Rai 2 – oggi 29 giugno – andrà in onda la terza e ultima puntata di Shake; divisa in due episodi imperdibili. Al centro dell’attenzione della trasposizione moderna dell’Otello di Shakespeare ci saranno ancora temi come gelosia, amore e rivalità, magistralmente rappresentati da giovani attori. Nel cast spiccano i contributi di Jason Prempeh – nei panni di Thomas – Giulia Fazzini, alias Beatrice, e Alessandro Cannavà. Direttamente dal successo di Mare Fuori arriva Greta Esposito che interpreta il personaggio di Emilia.

Shake, prima stagione: trama settimo episodio

Il settimo episodio della prima stagione di Shake – in onda oggi 29 giugno in seconda serata su Rai 2 – porta il titolo: “Gaia”. Sarà proprio quest’ultima la protagonista della prima fase delle vicende narrate. La sua perseveranza nel portare avanti gli obiettivi avrà ancora la meglio sui rischi; non si lascerà dunque intimidire da Thomas e Michelle che cercheranno di escluderla dalla gara di parkour. Nonostante l’amicizia che li lega, l’invidia sembrerà prendere definitivamente il sopravvento. Gaia cercherà di non subire il peso di quell’amicizia spezzata per una semplice competizione, ma qualcosa del comportamento di Thomas turberà e non poco.

Shake, prima stagione: trama ottavo episodio

L’ottavo ed ultimo episodio della prima stagione di Shake – in onda oggi, 29 giugno, su Rai 2 – è intitolato: “Tutti”. E’ ormai giunto il tempo di dedicare anima e corpo alla grande finale di parkour con valori come amicizia, competizione e invidia a fare da cornice. Thomas, Michelle e Gaia vantano la medesima determinazione e voglia di primeggiare, ma chi saranno i due che arriveranno all’ultimo scontro senza dare peso all’amicizia di un tempo? Gaia tenterà in tutti i modi di accedere a quell’ambita occasione, ma Thomas e Michelle sembreranno non voler mollare di un centimetro. Intanto, un ruolo cruciale potrebbe essere ricoperto da Bea; la giovane cercherà in qualche modo di riportare alla lucidità Thomas. Il ragazzo potrebbe essere tentato dal compiere gesti piuttosto pesanti con il rischio di incappare nel rimorso e in bruciante pentimento.











