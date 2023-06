Terra amara/ Anticipazioni 29 giugno 2023: Hunkar ritrova Sevda, l’ex amante di…

Terra amara, anticipazioni puntata 29 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 29 giugno, su Canale 5, ci dicono che grazie a Rashit, Saniye, Gaffur, Gulten e Fadik trovano Zuleyha riversa a terra dopo il colpo di pistola che Mujgan le ha inferto. La Altun viene subito trasportata in ospedale e appare fin da subito in gravi condizioni. I domestici sono molto preoccupati per lei e si pensa subito al bene dei bambini, che rischia di restare senza una madre. Dato che l’incidente di Zuleyha viene giudicato come un tentativo di suicidio, Gaffur si chiede come sia possibile tutto ciò e cosa l’abbia spinta a commettere un atto simile. Saniye è disperata e non può credere a tutto ciò, ma si augura che Zuleyha riesca a farcela per i suoi figli, affinché non restino senza una mamma.

Sei sorelle/ Anticipazioni 29 giugno 2023: Cristóbal arrestato, le Silva sconvolte

Nel frattempo, Hunkar resta sconvolta quando scopre che Demir ha portato Adnan e Leyla da Sevda, la donna che per molti anni è stata l’amante di Adnan senior, marito della matriarca. Incapace di perdonare il figlio, anche per aver privato Zuleyha dei suoi bambini e di averla declassata a una domestica, Hunkar gli dice che non vuole vederlo mai più. Poi prende i piccoli Adnan e Leyla e li riporta alla villa Yaman.

Beautiful/ Anticipazioni 29 giugno 2023: Eric e Donna si vedono in segreto!

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 29 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che quanto torna in tenuta, Hunkar riporta a casa con gioia i bambini e spera di poterli far vedere a Zuleyha, ma viene prontamente informata della brutta notizia: sua nuora è in ospedale e in gravi condizioni. Anche Demir e Yilmaz apprendono dell’accaduto, e si recano da Zuleyha nello stesso momento. La ragazza riesce a superare l’intervento fortunatamente, ma è ancora incosciente e deve riprendersi. I due rivali finiscono per scontarsi e accusarsi l’un l’altro, il tutto davanti agli occhi di Mujgan..

Un posto al sole/ Anticipazioni 28 giugno 2023: Rossella, amare conseguenze per lei

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Mujgan viene messa in dubbio da Zuleyha: e se Behice avesse davvero tentato di ucciderla? Dopo aver confrontato la zia, la dottoressa capisce che da quando è arrivata a Cukurova ha rappresentato una cattiva influenza, non ha fatto altro che farle perdere il controllo e farla uscire di testa. Per causa sua il matrimonio con Yilmaz non è andato bene e lei rischia di perderlo. Zuleyha è intanto tornata in villa ma Demir la declassa da signora a domestica, dichiarando che da questo momento non la considera più sua moglie.

Mujgan ordina a Behice di andarsene, ma lei fa leva sulle sue insicurezze e, falsificando la grafia di Zuleyha, le fa credere che quest’ultima voleva dire a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Mujgan perde le staffe e intercetta la sua rivale con una scusa, poi le punta la pistola e la costringe a impiccarsi così farà passare tutto per un suicidio e lei non verrà accusata di nulla. Le due donne hanno una violenta colluttazione fisica, durante la quale parte un colpo che ferisce Zuleyha all’altezza del cuore. La giovane viene portata in ospedale in gravi condizioni mentre Mujgan, aiutata da Behice, cerca di tornare in sé dopo lo shock.











© RIPRODUZIONE RISERVATA