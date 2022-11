Shakira canterà ai Mondiali Qatar 2022?/ Rumors: “non si esibirà”

Shakira sarà alla cerimonia dei Mondiali di Qatar 2022?

Shakira sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar? Secondo alcuni rumors la star ha rifiutato last minute dopo la decisione di Dua Lipa. “Al momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Qatar. Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi. Farò il tifo per l’Inghilterra da lontano…” – ha scritto Dua Lipa sui social precisando – “non vedo l’ora di visitare il Qatar quando il Paese avrà adempiuto a tutti gli impegni presi in materia di diritti umani”.

A distanza di pochi giorni sembrerebbe essere arrivato anche il forfait della popstar colombiana visto che la giornalista spagnola Adriana Dorronsoro ha rivelato: “Mi hanno confermato che Shakira non si esibirà alla cerimonia di apertura”. Sarà davvero così?

Shakira e la fine del matrimonio con Piqué

“Non è stata colpa tua, non è stata colpa mia / È stata colpa della monotonia / non ho mai detto niente ma mi faceva male / sapevo che sarebbe successo”. Queste sono le parole pronunciate da Shakira nel nuovo singolo “Monotonia” che risuonano come un chiarissimo riferimento all’ex marito Gerard Pique conosciuto nel 2010 durante i Mondiali di Calcio. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due figli, ma terminato dopo una serie di tradimenti. “Sono rimasta in silenzio e ho cercato di elaborare tutto. È difficile parlarne, soprattutto perché sto ancora attraversando questa situazione e ho gli occhi del pubblico fissi sulla mia separazione” – ha dichiarato la popstar dalle pagine di Elle parlando apertamente della fine della sua relazione. “.

“Ho paparazzi accampati fuori, di fronte a casa mia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c’è un posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, tranne che in casa” – ha detto la cantante che da mesi sta cercando di tenere i suoi figli, Milan e Sasha, hanno solo 9 e 7 anni, lontani dal clamore mediatico. “Non possiamo fare una passeggiata al parco come una famiglia normale o andare a prendere un gelato o fare qualsiasi attività senza che i paparazzi ci seguano. Quindi è difficile. E ho cercato di nascondere la situazione di fronte ai miei figli” – ha detto la cantante precisando – “indipendentemente da come sono finite le cose o da come Gerard e io ci sentiamo l’uno con l’altro come ex partner, lui è il padre dei miei figli. Abbiamo un lavoro da fare per questi due ragazzi incredibili, e ho fiducia che capiremo cosa è meglio per il loro futuro, i loro sogni nella vita”.

