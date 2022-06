Shakira, occhi su Damiano dei Maneskin?/ Indiscrezione: “Lei lo trova molto sexy”

Dopo un lungo matrimonio e tre figli, Gerard Piqué e Shakira hanno annunciato la separazione. La cantante avrebbe chiesto il divorzio al calciatore del Barcellona dopo aver scoperto i suoi numerosi tradimenti, l’ultimo con una giovane ragazza. Attraverso una nota, la coppia ha dunque annunciato la separazione dopo tanti anni passati insieme: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione“.

Maneskin, Victoria De Angelis nuda su Instagram/ La foto elude la censura, ecco come

La decisione dell’artista e del difensore di dirsi addio ha stupito davvero tutti. Sembra infatti che i due fossero una coppia aperta e dunque non nuova a tradimenti di vario genere. Come ha affermato il portale Viva la Vida, che ha spiegato di aver parlato con fonti vicine al giocatore, ormai da tre anni i due sarebbero una coppia aperta. Il giocatore sarebbe dunque rimasto particolarmente sorpreso dalla richiesta della moglie di separarsi e allo stesso modo anche la famiglia di lui. Tutti, infatti, in famiglia sarebbero stati a conoscenza degli “accordi” dei due. Shakira, però, avrebbe già messo gli occhi su un altro ragazzo.

Shakira e Gerard Piqué si lasciano / Ecco come lei avrebbe scoperto il tradimento

Shakira e Damiano dei Maneskin, le indiscrezioni

Come riporta Dagospia, la cantante avrebbe messo nel mirino il collega giovanissimo, fidanzato con Giorgia Soleri. Il noto sito di gossip scrive: “Shakira e Piqué, come si sa, si sono lasciati dopo dieci anni e dopo due figli. Il presunto tradimento con una giovane cameriera da parte di lui non c’entra niente. Perché da tre anni i due erano una coppia aperta. Ora Shakira volta pagina: ha un nuovo progetto con i Maneskin e trova il leader Damiano molto sexy…“.

Tra i due, come emerge, dovrebbe cominciare presto una collaborazione artistica. Il tutto non si ridurrebbe però solo al lavoro, almeno da parte di Shakira. Damiano, infatti, è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri. I due stanno insieme da anni anche se hanno ufficializzato la loro relazione solamente dopo molto tempo. Mentre infatti Shakira dice addio al suo Piqué, con il quale ha tre figli, Damiano prosegue a grandi vele la sua relazione, nonostante da parte della cantante ci sarebbe un interesse particolare.

Suzy Cortez: “Piquè mi mandava messaggi molto diretti”/ “Commentava il mio sedere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA