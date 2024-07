Shannen Doherty, com’è morta ”Brenda” di Beverly Hills 90210/ “Ha perso la battaglia con il cancro…”

La notizia di oggi sconvolge il mondo del cinema, degli appassionati e soprattutto di coloro che a ridosso degli anni novanta e non solo ne hanno seguito il percorso. È morta Shannen Doherty, iconica attrice nei panni di Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills 90210. Da anni era attanagliata dalla malattia: un terribile cancro che nonostante una lotta costante non è riuscita a debellare.

“E’ con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty” – ha annunciato Leslie Solane, come riporta Fanpage – “Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro, è morta dopo molti anni di lotta contro la malattia. La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal cane Bowie”. La famiglia ovviamente chiede: “Di rispettare la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace”.

Shannen Doherty, quella voglia di non arrendersi alla malattia: “Posso solo vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile…”

Il calvario di Shannen Doherty contro la malattia è iniziato nel 2015: la prima diagnosi di cancro al seno che fin dai primi momenti aveva affrontato con dignità ma soprattutto senza alcuna voglia di arrendersi. “Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so” – raccontava l’attrice – “… Tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?’”.

La malattia di Shannen Doherty ha vissuto diverse fasi, anche quella della speranza quando nel 2017 sembrava che il peggio fosse passato. Nel tempo le condizioni dell’attrice sono però peggiorate arrivando oggi alla triste notizia della sua scomparsa. Da Beverly Hills 90210 a Streghe; i suoi ruoli resteranno iconici, così come la sua voglia di vivere sarà monito per chi vive le medesime battaglie.











