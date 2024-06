Shannen Doherty sconvolgente: “Il mio ex marito Kurt spera che muoia di tumore”/ “Non paga gli alimenti”

L’attrice choc: “Mio ex marito spera che muoia di tumore per non pagarmi”

A distanza di qualche mese dall’annuncio della sua battaglia con il tumore Shannon Doherty torna a parlare della difficile situazione nella quale si sta trovando, in particolar modo con l’ex marito Kurt Iswarienko. Dopo il divorzio ancora in atto le cose tra i due sono andate sempre peggio e l’attrice nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio sul conflitto vissuto con l’uomo, lasciandosi andare anche a dichiarazioni di fuoco nei documenti visionati da People: “Non è affatto giusto che a Kurt venga permesso di ritardare il divorzio nella speranza che io muoia prima di essere costretto a pagarmi, e nel frattempo continua a vivere la sua vita e scappare dalle responsabilità che ha nei confronti di quella che è stata sua moglie per undici anni, e ora sta morendo”.

Shannon ha poi continuato a puntare il dito contro l’ex marito Kurt, accusandolo di mandare avanti una vita stravagante e senza freni, mentre lei non riesce ad avere accesso ai fondi come invece le spetterebbe. L’avvocato di Iswarienko ha però voluto smentire le parole dell’artista, ribadendo come in passato le fosse stato offerto un accordo che però non ha voluto stringere.

Shannen Doherty e la battaglia con il tumore: “Decisa una nuova terapia”

Nei mesi scorsi la star ha aggiornato i suoi tantissimi fan sparsi per il mondo riguardo alla battaglia con il tumore che sta affrontando da tempo e che ha cercato di combattere in tutti i modi, affidandosi ai medici che hanno tentato anche di cambiare la terapia dopo gli scarsi risultati ottenuti inizialmente: “Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi e io a quel punto ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo’. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica” ha detto Shannon nel suo podcast.

Shannen Doherty ha ammesso come dopo i primi quattro cicli non fossero evidenti i miglioramenti, che sono invece arrivati dopo il sesto e settimo ciclo: “Per me è un miracolo, ho puntato tutto sulla speranza” ha confessato l’attrice rivelando che però non si può sapere quello che accadrà adesso e in futuro.











