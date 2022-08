Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile/ Su Rete 4 il film con Enrico Brignano

Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile, film di Rete 4 diretto da Fabrizio Giordani

Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile è un’esilarante commedia italiana del 2010 che va in onda a partire dalle 21,25 su Rete 4 oggi 7 agosto. Il regista del film è Ugo Fabrizio Giordani, mentre il cast comprende gli attori: Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Cecilia Dazzi, Laura Torrisi, Michela Quattrociocche, Maurizio Casagrande, Fioretta Mari, Elena Russo e Sergio Muniz. Il soggetto e la sceneggiatura sono curate dallo stesso regista. La commedia ha avuto un ottimo successo di pubblico anche se ha spaccato la critica più improntata a dargli un voto negativo.

Speed Racer/ Su Italia 1 il film delle sorelle Wachowsky

Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile, la trama del film

La pellicola Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile racconta in maniera scanzonata le disavventure di una coppia tranquilla, Fabio e Franca. Mentre il marito si occupa di vendere polizze assicurative, la moglie è un’insegnante precaria. I problemi nascono quando lui perde il lavoro e ha il timore di affrontare con la moglie la verità, mentre lei è sempre in conflitto con la sua situazione lavorativa e teme di dover far i conti anche con il suo matrimonio. La coppia ha due figlie: Martina, la più grande è disperata per la fine del suo amore, mentre la piccola è una grande fan di Harry Potter e va alla ricerca del suo primo legame sentimentale.

Inga Lindstrom La casa sul lago/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Un’altra figura importante della famiglia è la nonna, mamma di Fabio, che ha il vizio del gioco d’azzardo ed in più non riesce a tenersi nulla per sè in quanto anche quando vince non sa porsi dei limiti e finisce con il perdere tutto. Grazie al duro lavoro, Fabio, è riuscito comunque ad acquistare la casa dei propri sogni, nonostante l’onere di un mutuo trentennale, ma le cose rischiano di precipitare perché l’azienda presso la quale lavora è in crisi e l’uomo rischia di perdere il suo impiego, l’azienda, è stata, infatti accorpata dalla concorrenza e il suo nuovo Presidente si rivela un aguzzino cinico con l’intenzione di licenziare più persone pur tagliare i costi. La sorte di Fabio è legata a quella di un altro collega e uno dei due è di troppo, per questo non resta che convincere il nuovo capo della sua validità e affidabilità. Per questo, visto che il capo si trova in vacanza in Egitto a Sharm, decide di partire alle volte del Mar Rosso con tutta la sua famiglia e tentare la sua ultima carta.

Seminole/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Barbara Hale

Il video del trailer di Sharm El Sheikh un’estate indimenticabile













© RIPRODUZIONE RISERVATA