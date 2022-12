Signorini “Buca al matrimonio di Francesca Cipriani? Non sono un maleducato”/ Ecco la verità!

Signorini, tutta la verità sull’assenza al matrimonio di Francesca Cipriani

Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela il vero motivo che gli ha impedito di partecipare al matrimonio di Francesca Cipriani. L’ex vippona ha sposato il fidanzato Alessandro Rossi sabato 4 dicembre a Roma. Una cerimonia a cui hanno partecipato quasi tutti gli ex concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Un matrimonio attesissimo e a cui avrebbe dovuto partecipare anche Alfonso Signorini con un ruolo davvero importante. La proposta di matrimonio che la Cipriani aspettava da tempo è arrivata durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà.

Un momento a cui aveva assistito il pubblico del reality show e che Signorini aveva particolarmente apprezzato. Per il suo giorno più bello, la Cipriani aveva scelto di avere al proprio fianco proprio Signorini in qualità di testimone. In chiesa, però, accanto alla sposa, non c’era il conduttore del GF Vip, ma Giucas Casella. Tanti i rumors sui motivi alla base dell’assenza di Signorini che, però, oggi svela tutta la verità.

Le parole di Signorini sul matrimonio di Francesca Cipriani

Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni, Alfonso Signorini replica alle polemiche scatenate sulla sua assenza al matrimonio della Cipriani. “Io voglio farmi serio, non ho replicato alla polemica. Ieri mi sono trovato sul web come “disertatore”, come quello che dà buca ai matrimoni. Non ho dato buca a nessun matrimonio, lo sanno anche Francesca e Alessandro. Avevo accettato il loro invito ma 15 giorni prima delle nozze ho avuto un impegno e li ho chiamati, li ho avvisati 15 giorni prima delle nozze. Se non hanno fatto a tempo a cancellare il mio nome dagli inviti non posso esserne responsabile”, le parole del conduttore.

A prendere il suo posto in qualità di testimone è stato Giucas Casella: “Hanno avuto tempo di organizzarsi, Giucas non è stato un ripiego. Conosco le norme della buona educazione, mai avrei dato buca”, ha concluso il direttore di Chi.

