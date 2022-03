Silvano Michetti Cugini di Campagna, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Il Covid fa saltare tutto?

Silvano Michetti, concorrente Isola dei Famosi 2022: il ritorno dei Cugini di Campagna

Su Silvano Michetti, in vista del suo approdo in Honduras in coppia con Nick Luciani, in qualità di concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022, ha iniziato a circolare una clamorosa indiscrezione. Pare infatti che Silvano non fosse presente per la foto di rito che usualmente i naufraghi fanno prima della partenza, si vocifera dunque che il musicista sia risultato positivo al Covid. Per ora, nessuna notizia ufficiale è stata diffusa dalla produzione del programma e da Canale 5, tantomeno dai canali social della band. Si attendono dunque eventuali conferme ufficiali.

Nel frattempo cresce la curiosità. Come quella che ha evidenziato Ilary Blasi nei giorni scorsi. “Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna” ha detto a Tv Sorrisi & Canzoni la conduttrice dell’Isola dei Famosi. La partecipazione di Silvano Michetti col fratello ivano sarà anche l’occasione per scoprire lati inediti e il loro rapporto. Dopo aver pubblicamente accusato i Maneskin di aver copiato i loro look, se la prenderanno anche con i naufraghi? Di sicuro l’energia non manca, dunque possiamo aspettarci scintille.

Chi è Silvano Michetti dei Cugini di Campagna?

Silvano Michetti nasce a Roma l’11 febbraio del 1947, insieme all’inseparabile fratello gemello Ivano. Da sempre appassionati di musica, nel 1970, i due fondano la celebre band I Cugini di Campagna, che detterà moda in molti sensi negli anni a venire. La formazione iniziale, oltre a Silvano impegnato alla batteria e a Ivano dedicato al basso, vedeva la presenza di Gianni Fiori alle tastiere e Flavio Paulin alla voce. Il loro successo, il loro look distintivo e il timbro inconfondibile delle loro canzoni ne hanno fatto, negli anni, un vero e proprio fenomeno popolare, all’interno dello scenario musicale italiano.

Sempre estremamente riservato in merito alla sua vita privata e famigliare, Silvano Michetti oltre ad essere un musicista possiede una laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto d’autore e plagio musicale. Ormai lontani dagli anni del grande successo, nel 2006, Silvano Michetti partecipa – in coppia con Ivano – alla terza edizione del reality show La Fattoria, condotto da Barbara D’Urso e trasmesso su Canale 5. I due vengono eliminati all’ottava puntata. Dopo altri anni di silenzio, negli ultimi tempi, la band è riemersa grazie ad alcune apparizioni televisive, tra le quali la partecipazione al format musicale MilleVoci.

Cugini di Campagna: la polemica con i Maneskin

Recentemente, Silvano Michetti – insieme ai Cugini di Campagna – è tornato alla ribalta del gossip per una polemica con i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo prima e dell’Eurovision Song Contest poi. La contestazione da parte della band è emersa durante alcune interviste, in cui è stata rivendicata la paternità del look che i giovanissimi artisti, guidati da Damiano David, hanno adottato sin dagli esordi. Secondo loro, infatti, non si tratterebbe di sorprendente avanguardia, come dichiarato dall’opinione pubblica, ma di puro plagio.

