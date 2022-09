Silvia e Giulia Provvedi/ “Papà morto di infarto mentre era in videochiamata con noi”

Silvia e Giulia Provvedi e la morte dell’amato papà

Silvia e Giulia Provvedi ospiti di Verissimo a pochi giorni dalla tragica morte del padre. Le Donatella, il duo musicale nato nel programma X Factor, hanno deciso di raccontare le loro emozioni e il loro dolore nel programma condotto da Silvia Toffanin. Le due cantanti hanno da poco perso il padre scomparso a causa di un infarto. Una morte improvvisa, anche se il papà era ammalato di cancro. Sui social le due sorelle hanno voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni di grande dolore hanno dedicato loro un pensiero di affetto con un lunghissimo post pubblicato su Instagram.

“Noi, Giulia e Silvia, vogliamo ringraziare anche a nome di nostra madre e nostro fratello, tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così doloroso. Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta il nostro amatissimo padre. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro, ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto di quello” – hanno scritto.

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi: il dolore per la morte del padre

Non solo, Le Donatella Giulia e Silvia Provvedi hanno aggiunto: “nostro padre è morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma. Un particolare ringraziamento vogliamo farlo a tutti i medici dell’Istituto oncologico IEO che l’hanno curato con professionalità, dedizione, carica umana, sensibilità empatia”. Dopo i ringraziamenti al pubblico, le due cantanti hanno condiviso anche un pensiero verso gli operatori del 118 scrivendo: ” purtroppo gli stessi ringraziamenti non possiamo farli nei riguardi del personale del 118″.

Le due hanno anche aggiunto: “senza entrare nei dettagli, ha trattato male noi e nostro padre, come fossimo un “numero”, un’incombenza di cui liberarsi velocemente. Questo nostro messaggio vuole arrivare al cuore di tutte quelle persone che lavorano per aiutare gli ammalati, servizio di soccorso compreso. Siate sensibili e pensate sempre che potrebbe succedere a qualcuno di voi. Nonostante tutto, da domani ricominceremo a lavorare e a tornare alla vita di sempre, perché questo è quello che nostro padre avrebbe voluto e lo porteremo per sempre nel nostro cuore. Ti amiamo papà… Per sempre”.











