Silvia, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ “Quello che ha vissuto le dà…”

Si chiama Silvia, è la primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ed è stata definita dai suoi genitori come “luce allo stato puro”. Silvia, che oggi ha 17 anni, ha infatti dovuto fare i conti sin da piccolissima con un problema di salute, del quale suo padre, nei mesi scorsi, ha parlato nel libro “Perché parlavo da solo”. “Lei è la soluzione a tutti i problemi”, si legge tra le pagine che Paolo Bonolis ha voluto dedicare alla sua bambina. Nell’intervista concessa a Verissimo oggi in replica, il conduttore ha ricordato inoltre il suo percorso “molto particolare di esistenza” che, nonostante le difficoltà, non le ha mai tolto il sorriso. Oggi, infatti, è proprio Silvia a ricordare ai suoi genitori l’importanza di guardare ogni cosa con positività, così come ha confermato proprio Bonolis da Silvia Toffanin: “credo che quelli che sono i nostri problemi – ha precisato infatti il conduttore – in realtà sono ostacoli che si possono superare sorridendo”.

PAOLO BONOLIS, LA NASCITA DI SILVIA E LA PROMESSA FATTA AL PADRE

In passato, Paolo Bonolis ha raccontato una singolare vicenda che lega la nascita di sua figlia Silvia alla morte di suo padre. La figlia nata dal suo matrimonio con Sonia Bruganelli è venuta alla luce a poche settimane dalla scomparsa del nonno, il quale, di conseguenza, non ha mai potuto conoscerla. Poco prima del parto, però, Paolo Bonolis ricorda di aver fatto una promessa a suo padre, una promessa che, tuttavia, non è riuscito a mantenere: “quando nascerà la bambina se io non posso porta a Sonia un mazzo di rose bianche”, ha ricordato il conduttore a Domenica in citando le parole che gli disse suo padre poco prima di morire. “Papà è morto – ha aggiunto poi Bonolis – è nata Silvia con alcune problematiche e chi si è ricordato delle rose bianche!”. Tuttavia, un piccolo segnale sembra aver messo fine alla sua mancanza: “A maggio, sul nostro terrazzo avevamo delle rose rosse ma sono fiorite tutte bianche e per il giardiniere fu una cosa impossibile. La volta successiva rifiorirono tutte rosse”.

SONIA BRUGANELLI: “MIA FIGLIA SILVIA? È…”

Nel ricordare quanto accaduto a sua figlia Silvia, Sonia Bruganelli ha ammesso che in realtà “è sempre difficile parlare di alcune dinamiche”. Oggi, però, la Silvia è una ragazza che vive serena, grazie soprattutto all’impegno dei suoi genitori e dei suoi amatissimi fratelli. “È una ragazza che spesso è contenta della felicità degli altri”, ha detto la moglie di Paolo Bonolis, aggiungendo inoltre che “quello che ha vissuto che le dà un accesso ai sentimenti degli altri, agli stati d’animo molto più profondi. Però – ha precisato la Bruganelli – ci tengo a dire che, ovviamente, non sono una di quelle mamme che dice ‘è una gioia’. È capitata questa cosa, ha avuto dei problemi alla nascita per una serie di motivi, però – ha sottolineato la moglie di Paolo Bonolis a Verissimo – le avrei voluto dare una partenza come tutti gli altri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA