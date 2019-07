SILVIA MEZZANOTTE/ “Entrai nei Matia Bazar dopo Antonella Ruggiero in punta di piedi”

Silvia Mezzanotte, ex cantante dei Matia Bazar, ha condiviso con il gruppo pop melodico cinque indimenticabili anni di musica e successi. Durante la puntata speciale di Techetechetè rivedremo anche alcune performance dei Matia con la straordinaria voce di Silvia, la cui carriera ha letteralmente spiccato il volo con il gruppo genovese. Del resto cantare con i Matia Bazar è stato un privilegio davvero unico per la Mezzanotte arrivata nella band nel 1999 dopo Antonella Ruggiero e Laura Valente. La cantante ha poi lasciato la band nel 2004 per rientrarci nel 2010 fino al 2016. Undici anni che hanno, in un modo e nell’altro, segnato la vita artistica di Silvia che parlando di quegli anni ha dichiarato a OndaMusicale: “lo ricordo come uno dei periodi più belli e intensi della mia vita. Entrare nei Matia Bazar ha significato davvero molto anche se sapevo di avere addosso un carico enorme”.

Silvia Mezzanotte: “Sono entrata nei Matia Bazar in punta di piedi”

Non è stato semplice per Silvia Mezzanotte entrare nei Matia Bazar dopo Antonella Ruggiero e Laura Valente. “Ero la terza voce femminile della band e sostituire Antonella Ruggiero, che è una donna che adoro, rappresentava una bella sfida per me e per la gente” ha detto la cantante, che sentiva il peso e la responsabilità di dare voce ad una delle band italiane di maggior successo della storia. “Sono entrata nei Matia in punta di piedi”- ha dichiarato a Onda Musicale la cantante con un solo obiettivo: “proporre una rievocazione dei brani storici della band con una vocalità ed uno stile miei”. L’ingresso di Silvia Mezzanotte nei Matia Bazar ha segnato un cambiamento anche nella band come raccontato dalla stessa interprete: “dopo il mio ingresso gli autori hanno scritto delle canzoni “su misura” per me, in modo da fare risaltare le mie caratteristiche senza abbandonare la grande eleganza e lo stile dei Matia Bazar”. Un’esperienza unica che la Mezzanotte ricorda ancora oggi con grande emozione e che le ha permesso di stringere una bellissima amicizia con Giancarlo Golzi, fondatore della band.

Dai Matia Bazar al nuovo album “Aspetta un attimo”

Con un comunicato stampa diramato a mezzo social, Silvia Mezzanotte e i Matia Bazar hanno annunciato anni fa la decisione di prendere strade diverse. “Dopo i grandi successi ottenuti in Italia e all’estero con Antonella Ruggiero, Laura Valente, Roberta Faccani la band cambia la sua quarta vocalist ma rinforza la propria attività in vista di un nuovo progetto discografico e nuovi Live” si leggeva nel comunicato. Dopo l’esperienza nei Matia Bazar, Silvia si è costruita una carriera da solista partecipando anche a diversi programmi televisivi come “Tale e Quale Show” fino alla recente esperienza di “All Together Now”. Proprio riguardo alla sua presenza nel muro umano del programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 ha detto: “E’ stata l’esperienza più divertente che abbia mai fatto in televisione. Io non riuscirei a sopportare di essere una giurata classica in un talent, dove la tua singola decisione può decidere la carriera di un ragazzo”. Non solo tv nella vita di Silvia, che recentemente ha pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “Aspetta un attimo”; un disco che la ex voce dei Matia Bazar ha raccontato così a Tgcom24: “Oggi tutti vanno veloci, si fermano alla superficie. Questo disco esce ora perché era il momento giusto. Ed è un invito alla riflessione, l’unica cosa che oggi può salvarci.