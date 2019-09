SILVIA TIRADO E GABRIELE PIPPO/ Chi è la nuova coppia di Temptation Island Vip?

Silvia Tirado e Gabriele Pippo, nuova coppia di Temptation Island Vip 2019

Lei 26 anni, lui un po’ più di lei. Lei modella, lui produttore discografico. Questo l’identikit di Silvia Tirado e Gabriele Pippo, la nuova coppia del reality show prodotto da Fascino Temptation Island Vip. “Nuova” perché subentrata a Ciro Petrone e Federica Caputo, espulsi per le intemperanze dell’ex attore di Gomorra che ha cercato di raggiungere la fidanzata nell’altro villaggio. Silvia e Gabriele hanno scelto di partecipare al reality per mettere alla prova la stabilità della loro unione. Il sentimento, tra i due, sarebbe sbocciato da poco. La prima foto pubblicata su Instagram risale al febbraio scorso, ma non è detto che i due non si conoscano già da prima. Sono poche le notizie sulla loro coppia, anche se i social network, in casi come questo, rappresentano spesso un’ottima fonte. I primi indizi sul legame tra il producer e la modella risalgono al 26esimo compleanno di lei, dunque ai primi mesi del 2019. Entrambi sono estranei dal mondo delle cronache rosa.

Temptation Island Vip, chi è Gabriele Pippo?

Gabriele Pippo è il figlio di Pippo Franco nato dal matrimonio di quest’ultimo con l’attrice teatrale Piera Bassino. Dopo la morte della prima moglie Laura Toschel, infatti, il celebre volto comico ha deciso di risposarsi. Gabriele non si è mai occupato di spettacolo in prima persona. Il suo è più un lavoro da dietro le quinte, dal momento che fa il produttore discografico. Il suo nome d’arte è G Romano, e ha all’attivo collaborazioni con i rapper Gemitaiz, Vacca e Amir. Il suo studio di registrazione è anche il luogo in cui fa montaggio video, ma questa attività rimane secondaria rispetto alla prima. Pur appartenendo alla schiera dei cosiddetti “figli d’arte”, Gabriele non è mai stato più di tanto inseguito dai tabloid. Per questo, su di lui, le info sono pochissime.

Temptation Island Vip, chi è Silvia Tirado?

La partecipazione di Silvia Tirado e Gabriele Pippo a Temptation Island Vip potrebbe contribuire ad accrescerne la popolarità. Anche Silvia è una quasi-sconosciuta. 26enne romana di origini domenicane, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo solo negli ultimi mesi. Silvia ha studiato lingue e culture europee a Roma, e dopo la laurea ha scelto di intraprendere una carriera che esula totalmente dalla sua formazione. Le sue più grandi passioni riguardano la musica e la moda. Di fatto, grazie al suo fidanzato, è riuscita a lanciare un singolo promosso in diverse trasmissioni radiofoniche di cui è stata ospite. Degni di nota anche i servizi fotografici in cui ha posato come modella e che hanno contribuito ad accrescere la sua fama. Di recente, Silvia ha partecipato anche al programma televisivo Avanti un altro.



