Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo: “Morte Sandra Milo? So benissimo come ci sente”/ Com’è morta la mamma

Silvia Toffanin commossa a Verissimo per il racconto del figlio di Sandra Milo: “So come ci si sente”

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 3 febbraio 2024, Silvia Toffanin è scoppiata a piangere per il drammatico racconto di Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, sulla morte della mamma. La conduttrice durante il triste racconto più volte a cercato di far forza all’uomo rivelando di sapere benissimo come ci sente in questi casi: “Non se lo aspettava nessuno che sarebbe successo. Io so come ci si sente perché ci sono passata.”

Subito dopo Silvia Toffanin ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere mettendosi le mani al volto cercando di coprirsi il viso. Quello che è successo alla conduttrice è presto spiegato. La conduttrice di Verissimo, infatti, nel 2020 ha perso la mamma Gemma Parison, deceduta a causa di una brutta malattia a poco più di sessant’anni e per questo dunque ha cercato di consolare Ciro De Lollis, distrutto per la morte della sua di mamma, Sandra Milo.

Silvia Toffanin, chi era e com’è morta la mamma Gemma Parison: “Dolore straziante”

Silvia Toffanin, chi era e com’è morta la mamma Gemma Parison? La donna si è spenta il 29 ottobre del 2020 dopo una breve malattia che in pochi mesi non le ha lasciato scampo. Della sua vita privata e della sua famiglia la conduttrice di Verissimo ha sempre parlato molto poco. Della signora Gemma si sa solo che era originaria di Cartigliano, in provincia di Vicenza e che aveva lavorato come bidella. Oltre a Silvia aveva anche un’altra figlia, Daiana.

Silvia Toffanin dopo la morte della mamma al FattoQuotidiano Magazine ha confessato: “È un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia. Quando penso che non la rincontrerò mai più mi sembra che impossibile. È stato molto difficile per me.” E poi ancora ha aggiunto: “Mi manca la mia mamma, ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta ma la salute è importante.”

