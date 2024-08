Silvia Toffanin e Ilary Blasi, cosa sta accadendo alla loro amicizia?

Amicizia in crisi per Silvia Toffanin e Ilary Blasi? È questa l’indiscrezione sorprendente lanciata da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi. Parliamo di due amiche storiche, che da anni condividono un legame molto solido, iniziato quando si sono ritrovate colleghe a Passaparola di Gerry Scotti. Un rapporto che, tuttavia, sarebbe oggi in grave crisi.

“Gira voce che il longevo rapporto d’amicizia con Silvia Toffanin si sia raffreddato, e non poco”, ha riferito Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi del settimanale Oggi. Non si entra nel dettaglio delle motivazioni di questa crisi, anche se si lascia intendere che ad aver influito in questa siano state le decisioni di Pier Silvio, marito di Silvia Toffanin, in merito al futuro di Ilary in Mediaset.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, amicizia in crisi per ‘colpa’ di Pier Silvio Berlusconi?

Se è vero che Ilary Blasi è, da quest’anno, alla guida di Battiti Live al fianco di Alvin su Canale 5 – programma che per anni ha visto invece alla conduzione Elisabetta Gregoraci ed è andato su Italia 1 -, è altrettanto vero che non è stata lei a condurre L’Isola dei Famosi 2024, reality di punta di Canale 5, andata invece a Vladimir Luxuria. Ma non è tutto, perché, stando alle ultime indiscrezioni sui palinsesti della prossima stagione Mediaset, Ilary Blasi non è stata affatto contemplata da Pier Silvio. Dunque, la Blasi non sarà alla conduzione di alcun programma del prossimo anno. Una decisione che potrebbe aver influito anche sul rapporto tra la conduttrice e la sua storica amica.