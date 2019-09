Silvia Toffanin/ “Verissimo? Tra carriera e famiglia sceglierò sempre quest’ultima”

Torna oggi in tv Silvia Toffanin alla conduzione di Verissimo, il programma che è riuscito ormai a fare suo cambiandone l’identità e il volto, almeno quello conosciuto all’inizio con Cristina Parodi. Il contenitore pomeridiano di Canale5 non ha più voglia di mischiare i colori della cronaca e del gossip, ma è diventato uno spazio dedicato all’ironia, alle lacrime e alle storie, quelle dei personaggi noti della tv, della musica e dello spettacolo. Silvia Toffanin si siede davanti a loro e li aiuta a raccontarsi ed emozionarsi pensando alle loro storie e i loro percorsi, non solo quelli legati alla carriera ma anche, e soprattutto, a quella privata. Oggi il programma tornerà in onda e lei sarà ancora l’indiscussa padrona di casa convinta che questo sia il suo spazio, l’unico che le permette di conciliare lavoro e famiglia senza mai scegliere.

SILVIA TOFFANIN PRONTA A METTERE AL PRIMO POSTO LA FAMIGLIA

Su questo punto Silvia Toffanin è stata chiara in passato e lo è stata anche nei mesi scorsi quando si è parlato di lei come possibile conduttrice di Temptation Island Vip come erede di Simona Ventura. Il posto è stato poi occupato da Alessia Marcuzzi ma Silvia Toffanin non ha fatto mistero delle proposte arrivate sul suo tavolo e sui no che ha detto proprio per non rovinare l’equilibrio familiare e non mettere il lavoro al primo posto. A Tv Sorrisi e Canzoni, nei giorni scorsi, la Toffanin ha chiarito il suo punto di vista: “Mi lusinga che pensino a me, ma, rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista“. Su questo i fan hanno dibattuto e non poco perché se alcuni concordano con questa scelta, altri hanno fatto notare che c’è chi non può scegliere ed essendo costretta, sicuramente, avrebbe dovuto fare il contrario.

VERISSIMO E’ LA SUA FAMIGLIA

Quello che è certo è che niente può essere come Verissimo. Il programma le permette di scandire bene i suoi tempi lavorativi e con la famiglia, le permette di non spostarsi dalla sua Milano ed è diventata un po’ la sua seconda casa, dove vive l’altra sua famiglia, quella fatta dai suoi collaboratori. Questo ormai si evince non solo dalle sue parole ma anche da come appare in video e da come si districa bene tra ospiti, anche i più famosi, e il pubblico che spesso rende partecipe delle sue interviste: “Lo faccio per farli sentire a casa. Ciò non vuol dire però che io debba fare solo domande che piacciono a loro. Significa che li rispetto e che possono sentirsi liberi di parlare… Il succo del nostro mestiere è cercare di capire la verità e chi viene a Verissimo lo sa, quindi accetta di raccontarsi con generosità e possibilmente senza mentire“. Silvia Toffanin su questo non ha dubbi ed è un po’ questa la forza che da anni la tiene sulla cresta dell’onda degli ascolti.



