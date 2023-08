Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 8 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 8 AGOSTO 2023: ALTRI PREMI DOPO IL LOTTO

Prosegue la marcia degli appassionati del Simbolotto verso i ricchi premi in palio. Lo sono anche oggi, martedì 8 agosto 2023, perché è in programma una nuova estrazione dei numeri e simboli vincenti del gioco opzionale del Lotto, la prima di questa nuova settimana. Se ancora non avete effettuato la vostra giocata, potete rimediare e mettervi in lizza per tentare la fortuna questa sera. Del resto, è un’operazione che porta via poco tempo. Infatti, basta effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese secondo un calendario specifico.

Nel caso di agosto, protagonista è la ruota Nazionale. Dunque, giocando su questa ruota al Lotto, si ottiene sullo scontrino una combinazione casuale di cinque simboli tra 45 disponibili. Vi servirà per confrontarla con i numeri e simboli vincenti del Simbolotto che verranno estratti (a prescindere dall’ordine di estrazione) al termine del viaggio tra le 11 ruote del Lotto, dall’urna meccanica nella sede estrazionale di Roma.

I NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI E RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Non è ancora il momento di dedicarci ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto, ma è quello giusto per occuparci delle statistiche, in particolare dei simbolotti più frequenti e quelli ritardatari. Partiamo dai primi. Al primo posto della top five c’è 29 Diamante con 86 frequenze. Al secondo posto invece troviamo una coppia, quella formata da 3 Gatta e 18 Cerino con 82 frequenze. Al terzo posto invece 12 Soldato, che invece ne ha collezionate 79. Lasciamo il podio: il quarto posto è occupato da un tris, 5 Mano, 33 Elica e 7 Vaso, che sono a quota 78. Una in più di 11 Topi, che completa la top five.

Passiamo alla classifica dei ritardatari del Simbolotto. Al primo posto c’è 16 Naso con 50 ritardi. Un vantaggio importante rispetto a 10 Fagioli, che di assenze ne ha accumulate 27. Al gradino più basso del podio c’è la coppia formata da 11 Topi e 22 Balestra, con 23 ritardi. Al quarto posto c’è 29 Diamante, con 22 assenze. Dunque, a chiudere la top five c’è un tris di simbolotti, cioè 17 Sfortuna, 35 Uccello e 2 Mela, che sono a quota 15.











