Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 17 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 17 AGOSTO 2023. GRANDI PREMI DOPO IL LOTTO?

Oggi, giovedì 17 agosto 2023, torna il secondo appuntamento settimanale con l’estrazione del Simbolotto, come sempre associata agli appuntamenti con Lotto, 1oeLotto e Superenalotto. Si tratta della seconda estrazione settimanale, dopo quella che si è tenuta ieri e che tornerà, poi, nella giornata di domani, prima di chiudere ufficialmente questa settimana di estrazioni nella giornata di sabato.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 agosto 2023, i numeri vincenti

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto occorrerà, come sempre, attendere questa sera, quando da Roma verranno sorteggiati ed annunciati i 5 simboli vincenti. Chiunque riesca ad indovinarli tutti si porterà a casa la bellezza di 10mila euro, che sono ancora più soddisfacenti se si tiene in considerazione che non è richiesto alcun tipo di investimento economico ai giocatori che vogliono tentare la fortuna. Infatti, per partecipare all’estrazione del Simbolotto ricordiamo che non si dovrà far altro che piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo semplicemente cura di selezionare la ruota in promozione questo mese, che ricordiamo essere quella Nazionale.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 16 agosto 2023

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, per giocare al Simbolotto non è richiesta alcune spesa al giocatore, ma è importante anche tenere a mente che vi è un piccolo svantaggio. I giocatori che vogliono tentare la fortuna, infatti, non potranno scegliere autonomamente i 5 simboli su cui scommettere, ma sarà il sistema ad assegnarli casualmente dopo aver ricevuto la scommessa nel Lotto Nazionale, stampandoli proprio al fondo della sua schedina.

Il Simbolotto, dunque, a conti fatti è gratuito, ma anche semplicissimo, perché ai giocatori non viene chiesto assolutamente nessun tipo di sforzo. Mentre siamo in attesa di scoprire quali saranno i simboli, con i loro relativi numeri, vincenti per la serata di oggi, potremmo ingannare l’attesa recuperando l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero che non vengono estratti da più tempo in questo gioco. Dopo l’estrazione del Simbolotto di ieri si è riconfermato grande assente il Naso (16) che non compare da ben 117 giorni. Lo seguono, poi, sempre la Balestra (22) con le sue 54 assenze e il Diamante (29) a quota 51 ritardi. Il quarto posto, invece, è ora occupato dalla Sfortuna (17) con 37 giorni di ritardo e l’ultimo dalla Testa (34) con non si fa vedere da 35 giorni.

LOTTO E 10eLOTTO, NUMERi VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 16 agosto 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA