SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 27 Giugno 2024

È tempo di correre a scoprire se siamo stati fortunati col gioco del Simbolotto e soprattutto se abbiamo vinto i 10.000 euro messi in palio: accade, per coloro che non lo sapessero, a uno su 1.221.759 giocatori, per cui l’attesa è tanta, soprattutto adesso che si va incontro alle ferie e qualche soldo in più fa sempre comodo. L’estrazione del gioco abbinato al Lotto di oggi, giovedì 27 giugno, è stata appena annunciata, come di consueto intorno alle 20.

Non resta che confrontare la combinazione vincente con quella che si trova in fondo alla propria schedina, è importante farlo con attenzione anche perché ci sono anche dei premi di consolazione. Non è raro che venga vinto qualche riconoscimento minore, bastano infatti pochi simboli. È fondamentale dunque non farsi prendere dalla fetta, mantenere la calma e controllare accuratamente.

Adesso siamo finalmente pronti a mostrarvi l’esito dell’estrazione del Simbolotto, ecco i simboli e numeri vincenti di oggi: la Pizza (24), la Testa (34), la Culla (9), il Ragazzo (15), l’Ombrallo (28).

Un nuovo appuntamento infrasettimanale col Simbolotto è arrivato come sempre puntuale oggi – giovedì 27 giugno 2024 – per accompagnare nel loro secondo viaggio settimanale il Lotto e i suoi amici/colleghi Superenalotto e 10eLotto! Ormai chiunque tra voi cari lettori che ogni giorno ci seguite su queste pagine saprà come funziona questo gioco: semplice e divertentissimo, ma anche completamente gratuito e custode di alcuni premi che fanno – a dir poco – gola! Non sapete di cosa stiamo parlando? Allora vi anticipiamo subito – e a breve scenderemo nel dettaglio di tutte le regole del Simbolotto – che l’unico ‘sforzo’ che dovrete fare sarà quello di cercare la ruota promozionale del Lotto (la riconoscerete perché è segnata con una piccola ‘S’; ma vi riveliamo anche che si tratta di quella di Napoli) per piazzare una scommessa.

Fatto questo – soprattutto se siete giocatori abituali – noterete che senza spendere neppure 1 centesimo in più (e vi ricordiamo che il Lotto costa esattamente 1 euro) sulla schedina saranno stati stampati anche 5 simboli: quella è la vostra scommessa del Simbolotto, valida per il concorso di questa sera e scelta per voi in automatico – e in modo assolutamente casuale – dal sistema. Questo è quanto: sedetevi, incrociate le dita e sperate di essere tra i fortunati che questa sera troveranno sul loro camino la Dea Bendata!

Quanto si vince al Simbolotto: non solo 10.000 euro

Ma perché dovreste giocare al Simbolotto? La risposta è tra le più semplici che possa venirci (e venirvi) in mente: ovviamente per i ricchi premi promessi ai più fortunati tra i giocatori! Il massimo in palio – che corrisponde ovviamente a tutti e 5 i simboli indovinati – è di 10mila euro; ma non mancano diversi premi (per così dire) di ‘consolazione’ che viaggiano tra i 50, i 10 e il singolo euro, in base intuitivamente a quanti tra i ‘vostri’ simboli corrispondono a quelli scelti dalla Dea Bendata per l’appuntamento serale con il Simbolotto.

E se la scommessa fosse andata male? Niente paura perché innanzitutto – è sempre bene ricordarlo – non ci avrete sprecato neppure 1 euro e – secondariamente – perché domani potrete tentare un nuovo colpaccio con il Simbolotto: le regole, i premi e la ruota lottifera associata non cambieranno, ma non si sa mai che possa girare quella famosa ruota della fortuna e puntare proprio su di voi, carissimi lettori!











