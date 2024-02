Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 29 febbraio 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CINQUINA VINCENTE DI OGGI

Il secondo appuntamento della settimana con il Simbolotto è arrivato puntuale oggi, giovedì 29 febbraio 2024: l’estrazione dei numeri e simboli vincenti andrà in scena come di consueto questa sera a Roma, in concomitanza con quella del Lotto, il concorso a cui è associato. È l’ultimo giorno del mese e dunque l’ultima volta che si fa riferimento alla ruota di Cagliari. Per chi fosse già curioso di saperlo, a partire da domani gli occhi saranno puntati su quella di Firenze. Adesso, però, c’è ancora speranza per coloro che hanno partecipato in questo giorno particolare perché caratteristico dell’anno bisestile. In molti sostengono che sia “sfortunato”, ma chissà che non possa invece regalare a qualcuno 10.000 euro.

In attesa di scoprirlo, ricordiamo le regole del gioco del Simbolotto. È possibile prendere parte all’estrazione, al costo minimo di un solo euro, emettendo una schedina nella ruota di riferimento del Lotto. Ad essa vengono associati casualmente cinque simboli corrispondenti a dei numeri. In totale quelli disponibili sono quarantacinque. Se essi corrispondono completamente a quelli della cinquina vincente, è tempo di festeggiare perché abbiamo ottenuto il massimo premio in palio. Nel caso in cui la corrispondenza sia parziale, invece, ci si dovrà accontentare dei piccoli premi di consolazione.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

L’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, è ormai imminente, ma prima di andare a vedere l’esito possiamo dare un’occhiata alle statistiche del concorso. Per quanto riguarda la classifica dei simboli ritardatari al momento la vetta è affidata a Il Ragazzo (15) con 23 assenze. A rincorrerlo ci sono L’Uccello (35) e La Culla (9), entrambi a quota 22. A completare il podio è La Festa (20) con un ritardo di 21 estrazioni. Per quanto riguarda invece la classifica dei simboli frequenti il capolista indiscusso è ormai Il Cerino (18) con 99 presente, inseguito da Il Diamante (29) a quota 96. È ancora lontano il trittico composto da La Gatta (3), L’Elica (33) e Il Soldato (12), tutti a 93 ripetizioni. Il tutto ovviamente in attesa di scoprire cosa succederà questa sera.











