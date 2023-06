Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 29 giugno 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI, GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 29 giugno 2023, torna il secondo appuntamento settimanale con l’estrazione del Simbolotto, che si accompagna ai tre appuntamenti fissi con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto! Si tratta, infatti, di un gioco “secondario” che è collegato ad ogni estrazione del Lotto, dal quale dipende anche per la modalità di gioco e che segue temporalmente il viaggio nelle 11 ruote nazionali dell’altro concorso.

Questa sera, dunque, dopo il Lotto si potranno scoprire i 5 simboli vincenti del Simbolotto, che mette in palio fino ad un massimo di 10 mila euro, per tutti i giocatori che riescono ad indovinarli. Per ingannare l’attesa, dato che seguiremo in diretta l’estrazioni assieme a tutti voi lettori fidati, possiamo anche recuperare rapidamente le regole e le modalità di gioco di questo concorso. Partiamo con il ricordare, e sottolineare, che piazzare una scommessa nel Simbolotto è completamente gratuito, e chiede semplicemente ai giocatori di piazzare una scommessa nel Lotto, avendo cura di selezionare la ruota promozionale del mese, che a giugno è quella di Napoli.

I SIMBOLI RITARDARI NEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, insomma, è facilissimo e completamente gratuito, ma di contro ai giocatori non è data la possibilità di selezionare i propri simboli preferiti per la scommessa. Infatti, piazzando la scommessa nel Lotto, automaticamente il sistema selezionerà casualmente 5 simboli, che verranno poi stampati sul fondo della schedina, e che costituiranno la propria sommessa valida per l’estrazione odierna.

Tuttavia, anche se non si possono selezionare i proprio simboli fortunati del Simbolotto, va anche sottolineato che l’aspetto positivo è che qualsiasi premio si vinca, sarà ottenuto senza alcun investimento! In palio, infatti, ci sono 10mila euro per i giocatori che indovinano tutti e 5 i simboli, che si riducono a 50 con 4 simboli, a 5 con 3 e ad un premio di consolazione da 1 euro con 2 simboli. Recuperiamo, nel frattempo, anche i simboli che vengono estratti con meno frequenza, basandoci sull’ultima estrazione, quella di martedì 27 che ha visto uscire: il Caffè (42), la Sfortuna (17), il Diamante (29), la Pizza (24) e il Vaso (7). Di conseguenza rimangono in ritardo nel Simbolotto: il Naso (16) assente da 67 giorni; il Disco (32) da 62 giorni; la Luna (6) assente per 60 estrazioni; le Nacchere (36) con 55 assenze e la Mela (2) assente per 4simbo3 estrazioni.

