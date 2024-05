Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 30 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

La settimana è arrivata al giro di boa e quale migliore occasione per giocare al Simbolotto, uno dei concorsi più semplici e intuitivi del panorama attuale. L’appuntamento come di consueto è connesso al Lotto. Le estrazioni dei due giochi si susseguono intorno alle 20.00 anche oggi, giovedì 30 maggio 2024. Il tempo per partecipare è ancora poco. Il meccanismo però è molto rapido, quindi chi vuole può approfittarne. È sufficiente giocare una schedina sulla ruota di Milano e aspettare che sul documento compaiano cinque simboli e numeri. Non c’è possibilità di scelta. È tutto casuale. Affidiamoci dunque alla sorte e speriamo che vada nel modo più fortunato.

Se i cinque simboli e numeri stampati sulla schedina corrispondono a quelli estratti dall’urna al momento dell’esito finale del concorso odierno, ci si aggiudica il massimo premio in palio. Esso ammonta a 10.000 euro. Non è sicuramente una cifra capace di stravolgere la vita dei più agiati. Per coloro che sono in difficoltà, però, può essere sicuramente una boccata d’aria. Anche perché la spesa da investire è sostanzialmente pari a zero. Non ci sono infatti costi extra rispetto alla semplice giocata del Lotto. L’unica accortezza è quella di selezionare la ruota di riferimento, a fianco della quale compare la lettera “S”.

Statistiche e curiosità sul gioco del Simbolotto

In vista dell’estrazione di oggi del Simbolotto e di quella del Lotto che la precede, è possibile scoprire qualcosa in più sul concorso attraverso le statistiche. Si tratta di piccole chicche sui simboli e numeri che sono protagonisti del gioco. Essi sono in totale 45. Soltanto cinque però compaiono di volta in volta nella combinazione che decreta i vincitori. A tal proposito, ce ne sono alcuni che si fanno vedere molto spesso e altri invece che possono essere definiti rari. Nel primo caso il re assoluto è il Cerino (18) che ha una frequenza pari a 104, ma anche il Diamante (29) non è da meno con 104. Nel secondo caso invece in testa alla classifica c’è la Pigna (38), che non appare da 47 volte. Chissà cosa accadrà tra poco.











