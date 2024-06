Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

OGGI SAREMO PIÙ FORTUNATI NELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Siamo arrivati anche in questa settimana nell’ennesima giornata di giovedì – il 6 di giugno 2024, ma anche il 23esimo dall’inizio dell’anno – che apre le porte ad una nuova ventata di fortuna grazie al ritorno del Lotto e dei suoi sempre fedelissimi amici 10eLotto e Superenalotto; nella speranza che proprio oggi il jackpot o qualche premio molto vicino all’essere milionario tornino ad illuminare la giornata di qualche fortunatissimo giocatore! Il nostro augurio è sempre che quel qualcuno si nasconda tra voi carissimi lettori e proprio per questo ci teniamo ad accompagnarvi nel lungo viaggio da qui fino alle estrazioni serali, aperte come da tradizione dal Superenalotto e poi concluse, dopo l’obbligatoria tappa nel Lotto, dal divertente 10eLotto!

Sappiamo bene che buona parte di voi è capitata su questa pagina in cerca di qualche informazione utile sul jackpot superenalottifero, ma prima di arrivarci ci piace sempre ricordarvi che anche gli altri due giochi possono regalare emozioni veramente importanti. Un esempio? Senza tornare troppo indietro nella storia del Lotto, possiamo dirvi che martedì 4 giugno 2024 la Dea Bendata ha donato più di 4 milioni di euro tra i quali oltre 98mila nella sola città di Roma; e seppur il 10eLotto sia stato un pochino più ‘tirchio’ nella giornata di martedì, solamente guardando allo scorso sabato incapperemmo da due premi identici da 100mila euro l’uno!

DOPO IL LOTTO, IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT E QUANTO SI PUÙ VINCERE

Certo – direte voi – 100mila euro non fanno sicuramente schifo a nessuno, ma cosa dire del jackpot del Superenalotto, che parte da una base fissa di ben 10 milioni per poi crescere, crescere e crescere man mano che nessun giocatore riesce a metterci le mani sopra?! Avete proprio ragione e soffermandoci ancora un attimino sulle quote dell’ultimo concorso vi sveliamo anche che – pur in assenza dell’ambitissimo montepremi – qualcuno nella nostra bella Penisola ha vinto più di 551mila euro indovinando 5 numeri e il Jolly (dunque la combinazione chiamata 5+1).

Come se non bastasse, altri due se ne dono portati a casa più di 59mila mancando – a differenza del giocatore da mezzo milione – il Jolly ed altri tre (poi ci fermiamo qui!) ne hanno vinti 50mila con quattro numeri nella versione “SuperStar”. Recuperate tutte le quote avrete notato che non abbiamo citato da nessuna parte l’intera sestina e i più attenti tra voi avranno già capito che oggi il jackpot del Superelotto è cresciuto ancora, sfondando la soglia dei 31,2 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER GLI INDECISI: I NUMERI DEL DESTINO PER LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Arrivati a questo punto non ci resta che ricordavi che tra poche ore torneremo ad annunciarvi tutti i numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, inclusivi della varie cifre “Jolly”, “SuperStar”, “Extra” e chi più ne ha, più ne metta; ma se vi servisse anche qualche piccolo suggerimento per compilare le schedine allora rimanete ancora un attimo con noi per l’appuntamento (tradizione ed apprezzato) con la Smorfia Napoletana che oggi guarderà alla giornata mondiale dell’ambiente che si è celebrata ieri!

Tra i numeri della Smorfia potreste scegliere l’accoppiata 35-84 che assieme indica proprio la ‘giornata dell’ambiente’; ma non mancano all’appello neppure le parole ‘festa’, ‘mondo’ e ‘terra’ che tra le pagine del dizionario smorfiesco compaiono dopo i numeri (rispettivamente) 2, 84 e 11, completando così in men che non si dica la vostra schedina del Lotto. Vi serve ancora qualche numero per il Superenalotto o il 10eLotto? Allora vi lasciamo ancora il 5 (giorno in cui cade la celebrazione ambientale) e il 52 riferito all’edizione della festa istituita nel 1972.

